The Killers es una de las bandas más queridas por los mexicanos. Su paso por el Foro Sol de la Ciudad de México en abril de 2018, fue épica cuando subieron a un mexicano a tocar, y se robó completamente el show. También, su presentación en el Corona Capital Guadalajara donde presentaron el tour de promoción de Wonderful Wonderful, fue memorable por todo el tema de Las Vegas, de donde es originaria la banda.

Desde ese momento, todos pedimos que The Killers y la buena vibra de Brandon Flowers regresara al país ya sea a un festival o en solitario… y este 2020 se nos va a cumplir. Resulta que en la página oficial de The Killers, aparece una fecha para México programada para el próximo 29 de noviembre de 202o en el Foro Sol de la Ciudad de México. Así es. Flowers y compañía regresarán a nuestro país para promocionar su próximo disco titulado Imploding the Mirage, el cual sale el 29 de mayo.

Justamente, este jueves 12 de marzo, The Killers liberó una canción de este material de estudio bajo el nombre de “Caution“. En esta rola, como mencionamos, “podemos escuchar una evolución bastante congruente con el sonido que The Killers ha mantenido en los últimos años. En los casi cuatro minutos y medio de duración, una capa enorme de sintetizadores mezclados con una guitarra acústica y hasta arreglos de cuerdas muy sutiles acompañan la voz de Brandon”.

En la cuenta oficial de Twitter de la banda, publicaron un mensaje con el anuncio de esta gira mundial donde también dijeron que la organización del tour lleva mucho tiempo, y considerando los eventos internacionales relacionados a la propagación de coronavirus, dicen que tienen en cuenta todos los cuidados y protocolos de seguridad e higiene. “Esperamos que el coronavirus siga los patrones tradicionales de un contagio respiratorio“.

Hasta el momento, todavía no se revelan costos para la presentación de The Killers en el Foro Sol, pero estaremos atentos para actualizar esta nota con la información que sea necesaria.