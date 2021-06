¡The Kooks lanzará una reedición de ‘Inside In/Inside Out’ por su 15 aniversario!

Sin duda, The Kooks es una de las bandas más populares que la escena indie-rock británica arrojó al mundo por allá en la primera década de los 2000. Su carrera arrancó oficialmente en la industria con nada más y nada menos que Inside In/Inside Out, un disco que a día de hoy -podemos decirlo- se siente fresco.

De hecho, este 2021 supone un momento especial para Luke Pritchard y compañía pues dicho material cumple 15 años (sí, a nosotros también nos tronaron las rodillas), así que se debe celebrar en grande y así se hará con el lanzamiento de una reedición especial del álbum.

The Kooks y su debut con ‘Inside In/Inside Out’

Parece que fue ayer cuando andábamos por ahí en el 2006, coleccionando música nueva y viendo a grandes bandas emerger para eventualmente convertirse en los nuevos ídolos del público. En ese sentido, como dijimos anteriormente, The Kooks hizo su aparición en la escena con Inside In/Inside Out un 23 de enero.

Y es que este tremendo material es la muestra de lo que es un álbum debut exitoso, aún cuando la prensa inglesa en su momento desató las comparaciones con Arctic Monkeys, quienes lanzaron al mismo tiempo -literalmente el mismo día- su primer placa Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not.

Pero bueno, la cosa es que el grupo liderado por Luke Pritchard arrancó así una fructífera carrera con rolitas de la talla de “Naive” y ahora, aunque no lo parezca, esta colección de tracks cumple 15 años. Por ello, los oriundos de Brighton le han puesto el ojo a una reedición de lujo de este disco.

La reedición de lujo está en camino

Agárrense bien que The Kooks celebrará el decimoquinto aniversario de Inside In/Inside Out con todo. La banda recién anunció una gira por el Reino Unido e Irlanda que arrancará a principios de 2022 -y que esperamos que extiendan por todo el mundo-, pero esa no es la única sorpresa que traen bajo la manga.

La reedición que se acaba de anunciar estará remasterizada a partir de las cintas maestras originales del álbum. El productor John Davis (reconocido por su trabajo con Gorillaz y The Killers) es el encargado de rediseñar el material en el que además vendrán versiones inéditas de rolas como “Seaside”, “Ooh La”, “She Moves In Her Own Way” y la misma “Naive”.

¿Quieren más? También podremos escuchar algunos demos nunca antes mostrados y en el material vendrá incluido un booklet con algunas anotaciones que la banda hacía durante las sesiones de grabación del disco allá entre 2005 y 2006, esto además de entrevista nuevas y otras cosillas.

Las ediciones físicas vendrán en formato de dos vinilos y dos discos compactos (para que escojas la que te acomode mejor) y también será lanzado en plataformas. Todo el material verá la luz el próximo 27 de agosto y ya lo puede ir pre-ordenando POR ACÁ.