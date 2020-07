Así es el lugar donde The Libertines, Two Door Cinema Club y más darán shows con público y sana distancia

Poco a poco, la industria musical encuentra formas para ‘volver a la normalidad’, pues aunque en algunos países la pandemia del coronavirus ya está casi controlada, aún no pueden relajar las medidas de mitigación. En el Reino Unido, parece que los conciertos regresarán a la normalidad, ya que Supergrass, The Libertines y Two Door Cinema Club serán las primas bandas en dar shows con distanciamiento social.

Hace algunos días, un montón de músicos británicos alzaron la voz para pedirle al gobierno que hiciera algo por los pequeños foros y artistas independientes que están sufriendo en este momento, pues no están recibiendo ganancias en estos momentos y en algunos casos, están por desaparecer. Poco a poco la ayuda está llegando y una de las salidas fue esta, presentar conciertos en este formato.

También puedes leer: #LETTHEMUSICPLAY: MÚSICOS BRITÁNICOS SE UNEN PARA PEDIR AL GOBIERNO QUE SALVE LA INDUSTRIA

Ahora, Two Door Cinema Club, Supergrass y The Libertines se presentarán el 15, 22 y 29 de agosto respectivamente en Newcastle con público en vivo y toda la cosa. Quizá una de las preguntas que se han hecho hasta ahorita es dónde demonios van a dar estos shows y cómo es que las medidas de sana distancia se van a mantener. No se preocupen, que acá les contaremos cómo va a estar este asunto.

Y a todo esto, ¿en dónde tocarán?

En los últimos meses tanto los músicos, como el gobierno y los principales organizadores de conciertos en el Reino Unido, han estaba buscando la manera de que los conciertos en vivo regresen. Por ahora los shows solamente eran exclusivos vía streaming, sin embargo, Virginy SSD Concerts salieron al quite para presentar un proyecto bastante interesante y el cual usarán para los conciertos de estas tres bandas.

Resulta que acondicionaron el hipódromo Virgin Money Unity Arena de Newcastle, Inglaterra, para que pueda cumplir con las medidas de sana distancia. A lo largo del venue pondrán 500 plataformas de observación para que los fans no se pierdan ni un detalle de los shows de The Libertines, Two Door Cinema Club y Supergrass.

De acuerdo con Rolling Stone, la asistencia máxima en este foro será de 2,500 personas. Cada plataforma de observación, se colocará frente al escenario y estará aproximadamente a seis pies de distancia (que convertido en nuestro sistema sería equivalente a dos metros de separación).

Los fans que estén en los shows podrán comprar alimentos y bebidas dentro del lugar, aunque claro, solamente se venderán aquellos que estén empaquetados y en el caso de la cerveza, agua o refresco, que cuenten con una tapa o que hayan sido preenvasados. Así que olvídense del tradicional vaso del recuerdo, porque por ahora esto no será posible.

¿Qué más garantizan para que las personas se sientan libres en estos conciertos?

El lugar, el cual es manejado por la empresa SSD Concerts, promete seguir todas las medidas de distanciamiento social, desde el estacionamiento hasta los baños y las plataformas de observación. Todo el personal tendrá formación previa sobre los procedimientos de seguridad para mantener la higiene, incluyendo el lavado de manos, el uso de guantes al servir y entregar la comida, y más.

Por si esto fuera poco, para estos shows también se exigirá al personal que trabaje en el for y a los encargados de apoyar en todas las funciones para que los conciertos salgan en tiempo y forma, que lleven cubrebocas todo el tiempo. Steve Davis, el CEO de SSD dijo: “Creemos que incluso en estos tiempos difíciles la gente del noroeste del Reino Unido saldrá por miles para ver a los artistas que aman”.

Sobre los conciertos de The Libertines, Supergrass y Two Door Cinema Club, y el Virgin Money Unity Arena, en entrevista para The Guardian el miembro del ayuntamiento de Newcastle, Greg Bell, dijo que es “una brillante innovación donde la gente podrá disfrutar de las mejores bandas de una manera segura, responsable y con distanciamiento social“.

Ya para terminar, los organizadores de estos conciertos se comprometieron a donar un número limitado de entradas gratuitas para cada presentación a los trabajadores del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Quién sabe cuándo regresen los shows en México, pero sin duda le dedicamos “Sun” de Two Door Cinema Club a los conciertos porque los extrañamos como a nada.🥺