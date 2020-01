David Bowie llegó al planeta Tierra un día como hoy (8 enero), pero de 1947, para convertirse en algo más que un icono de la música y la moda. Con el fin de celebrar el cumpleaños de esta leyenda junto con todos sus fanáticos, acaban de lanzar una versión inédita de “The Man Who Sold the World”, que marca la primera entrega en el lanzamiento post mortem de Is It Any Wonder, un nuevo EP de Bowie de seis canciones.

La nueva versión de “The Man Who Sold the World” se tomó de la sesión ChangesNowBowie, una que grabó en noviembre de 1996, y que luego se emitió en la BBC el 8 de enero de 1997, para conmemorar los 50 años de Bowie. Según una declaración, la sesión fue principalmente acústica, y esta versión de “The Man Who Sold the World” tiene un toque más ligero, con ese famoso riff de guitarra serpentina que se desliza alrededor de un rasgueo acústico constante y sintetizadores que se elevan lentamente.

Además de aparecer en Is It Any Wonder, cuyas próximas cinco canciones llegarán semanalmente a partir del 17 de enero, la nueva versión de “The Man Who Sold the World” también aparecerá en un disco de nueve rolas que incluye el resto de la sesión ChangingNowBowie. Las sesiones se grabaron en el Looking Glass Studios en la ciudad de Nueva York durante los ensayos para el concierto de 50 cumpleaños de Bowie en el Madison Square Garden.

“The Man Who Sold the World” ha sido un himno en la historia de la música. Ha sido reinterpretada por un largo número de artistas, entre los que destacan Lulu quién alcanzó el número 3 en el Reino Unido en el 1974; Midge Ure se armó una versión en el 92; y por supuesto Nirvana, quien la interpretó en el 93 para el programa MTV Unplugged, logrando ser la versión más famosa de la canción. Escuchen esta nueva versión aquí: