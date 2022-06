Tampoco lo podemos creer, pero está sucediendo… The Mars Volta está de vuelta y lo mejor es que ahora sí, traen algo de nuevo material bajo el brazo, ahí nada más que los fans le pongan emoción al momento.

Este martes 21 de junio y luego de levantar la expectativa en los días recientes, la icónica banda de rock progresivo lanzó la rola “Blacklight Shine”, con lo que le ponen fin a 10 años de ausencia tras su último disco. Ahora sí, agárrense que la cosa se va a poner buena seguro.

The Mars Volta. Fotos: Facebook

The Mars Volta vuelve tras 10 años con la rola “Blacklight Shine”

Fue en 2012 cuando The Mars Volta lanzó Noctourniquet, disco con el que cerraban una gloriosa época como una de las bandas de rock más revolucionaras del nuevo milenio. Luego en el 2013, el grupo anunció que cerraba filas. Y bueno, tanto Cedric Bixler-Zavala como Omar Rodríguez-López siguieron tocando con otros proyectos como Antemasque y en el regreso de At The Drive-In.

Los años pasaron y lo sabemos: los fans esperaban con ansias que la banda que nos entregó otros discazos como De-Loused in the Comatorium, regresara en algún momento. Y de hecho, una que otra vez mencionaban la posibilidad, aunque no con demasiada convicción en realidad… hasta ahora.

Foto: Getty Images

A 10 años de su último lanzamiento musical oficial (y luego de emocionarnos hace poco con el relanzamiento de sus discos anteriores en un boxset llamado La realidad de los sueños), The Mars Volta regresa ahora con una nueva canción titulada “Blacklight Shine” la cual llega luego de un adelanto que ofrecieron en Los Ángeles, lugar donde colocaron una misteriosa caja negra dando algunas coordenadas para encontrarla. Ahí, quienes asistieron pudieron escuchar un poco de este tema.

La rola nos muestra una faceta más relajada de la banda, con una composición cargada de guitarras suaves e hipnóticas, ritmos pegajosos complementados por percusiones de bongos y congas, además de la voz de Cedric en su parte más melódica echándonos algunas letras en spanglish.

Junto con este temazo, TMV también soltó el video oficial en blanco y negro dirigido por el propio Omar Rodríguez-López que les dejamos acá abajo. ¿Se vendrán nuevas rolas pronto? Eso esperamos. También andaremos atentos a un posible anuncio de nuevo álbum -ojalá que sí- y a ver si por ahí, salen de gira. También ya andamos ilusionados, pa’ que nos hacemos. Mientras, disfruten acá de “Blacklight Shine”.

Recordando un poquito a Cedric y Omar

Con todo este asunto del regreso de The Mars Volta, es inevitable no echar un vistazo a todo lo que han hecho Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López en conjunto.

Y es que es justo decirlo: ellos son una e las parejas creativas más icónicas el nuevo milenio dentro del rock. POR ACÁ, nos echamos un recorrido nostálgico por los diferentes proyectos en los que este par ha participado juntos, desde At The Drive-In hasta Antemasque y más.

Pues ya que andamos en esas de recordar, AQUÍ les contamos sobre la leyenda del espíritu del Soothsayer que inspiró el The Bedlam In Goliath. Ahí nos cuentan cómo les cayó el regreso de The Mars Volta.