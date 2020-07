¡Crea tu playlist personalizada con las canciones que marcaron tu época de graduación!

El coronavirus vino a tirar los planes que muchos teníamos en mente para comenzar o concretar durante este 2020. Y sí, en ese rubro entran todas las graduaciones que este año no pudieron llevarse a cabo en tiempo y forma debido a la emergencia sanitaria. Mismas que después podrán ser celebradas como debe ser y tirando la casa por la ventana.

Obviamente por el momento el tema de las graduaciones es un poco sensible –y no lo decimos por la tesis–. Sin embargo, eso no quiere decir que pensar en ellas sea malo o superficial, pues así como ustedes en el mundo hay varios alumnos que se quedaron con las ganas de lanzar su birrete al aire y vestirse de gala para abrazar a sus padres, familiares y amigos porque concluyeron un año académico más.

The Midnight le hace un regalo especial a todos los graduados en 2020

Pero si los hace sentir un poco mejor, hay artistas que han pensado en ustedes y se aventuraron a darles un regalo de graduación durante esta cuarentena. Uno de ellos es The Midnight, la banda conformada por Tim McEwa y Tyler Lyle, que ha lanzado su más reciente canción “Prom Night”, dedicado a todos los graduados del mundo en este 2020.

Esta pieza musical, que pertenecerá a su próximo disco de estudio titulado MONSTERS, plasma la inocencia y el romance que muchos hemos imaginado al momento de bailar con esa persona especial durante nuestra graduación. Además, “Prom Night” se apega a la esencia del disco de The Midnight, el cual verá la luz el próximo 10 de julio y que está inspiró en la soledad adolescente.

La pueden escuchar a continuación:

Ver en YouTube

¡The Midnight también también te regala una playlist para recordar tus años como graduado!

Para quienes ya se graduaron, seguro el recordar esos años les trae recuerdos gratos. Si es así, The Midnight les ayuda a añorar aún más esas épocas gracias a un generador de playlist que han puesto a disponibilidad de todos, el cual a través de canciones les traerán a la memoria esas experiencias que creían olvidadas.

Sólo basta con ir a la página web oficial de la banda y darle click a la opción ‘playlist generator’. Ahí, sólo deben poner su nombre, correo electrónico, año y mes en el que se graduaron, y de esa manera obtendrán una lista conformada por 40 canciones que fueron un hit cuando ustedes salieron de la escuela (o sea, cuando acabaron un año académico más).

¿Qué canción de su playlist recuerdan más? ¿Hubo alguna rola que no apareció y que ustedes escuchaban a cada rato cuando estaban recién graduados? ¡Dejen en los comentarios sus listas de reproducción y compártanlas con sus amigos!