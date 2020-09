The Neighborhood cambia de identidad en ‘Chip Chrome & The Mono-Tones’, su nuevo disco

De vez en cuando, los artistas optan por agregarle un concepto visual y una historia original a sus trabajos discográficos. Green Day lo hizo así con American Idiot y su personaje “St. Jimmy/Jesus of Suburbia”. Desde un lado más pop, The Weeknd lo está tiene a su personaje “Heartless” dentro del álbum After Hours. Pues bien, parece que ahora el turno es para The Neighborhood.

La banda californiana de rock alternativo lanzó este 25 de septiembre Chip Chrome & The Mono-Tones, un disco para el que Jesse Rutherford y compañía han adoptado una nueva identidad visual bastante llamativa con un protagonista que se está robando las miradas de todo el mundo.

La nueva etapa de The Neighborhood

Fue en agosto de 2019 cuando el combo liderado por Rutherford volvió a escena en plataformas con el video para el sencillo “Middle of Somewhere”. El regreso de la banda llamó la atención pues tan solo había pasado un año desde que habían lanzado su tercer álbum The Neighborhood. ¿Ya venía nuevo material? Aún no había confirmación, pero lo que sí había era un nuevo personaje.

El video de aquella canción mostraba a Jesse en medio de un bosque con la cara pintada y vestido totalmente con pintura color cromo (plateado, pues). Desde ese momento, la fanaticada ya especulaba sobre la identidad que la agrupación pretendía tomar en la nueva etapa de su carrera.

Luego llegó -desgraciadamente para el mundo- la pandemia por coronavirus, misma que pareció truncar un rato la actividad de The Neighborhood en cuanto a lanzamientos y una gira mundial. Tuvo que pasar prácticamente un año para ver un nuevo adelanto de la banda, el cual llegó con el video oficial animado para “Cherry Flavoured”.

Con este clip, el grupo confirmó las especulaciones: Jesse pasaba a convertirse en su alter-ego conocido como “Chip Chrome”, mientras que Zach Abels, Brandon Fried, Bryan Sammis Mike Margot y Jeremy Freedman, enfundados en outifts cromados, se convertían en The Mono-Tones.

De ahí en adelante, los siguientes videos promocionales –“Devil’s Advocate”, “Pretty Boy”, Lost In Translation”– serían protagonizados por el personaje y su platinada banda.

Y llegó el nuevo álbum

Tras el lanzamiento de los videos y de un concierto exclusivo en streaming como parte #OCESAIrrepetible para México, The Neighborhood finalmente colgó en plataformas Chip Chrome & The Mono-Tones. El álbum, lanzado a través de Columbia Records (subsidiaria de Sony Music), se compone de 11 tracks que van desde tranquilos cortes acústicos hasta pistas más involucradas en la producción electrónica, entre otras interesantes vertientes musicales.

Mediante un comunicado de prensa, Jesse Rutherford explicó lo que para él significa adoptar esta nueva identidad y cómo esta le ha inspirado para entregar un material discográfico fresco y distinto. “Quería hablar de una manera diferente con la música”, dice el vocalista. “Al final del día, he estado tratando de averiguar qué significa realmente… Es difícil para mí ponerlo en palabras, aunque se supone que es mi trabajo con la letra”, detalla.

“Chip me ayudó a encontrar esa voz. Es el mejor líder que podría ser para este proyecto, para los chicos y para mis amigos. Los Mono-Tones son las voces en mi cabeza que siempre están ahí. Pueden ser un poco inquietantes y mantenerme despierto por la noche, pero confío en su gusto. De la misma manera que quiero hacer felices a los muchachos, quiero hacer felices a los fanáticos”, agrega Jesse.

Así es como Jesse Rutherford y The Neighborhood (o Chip y los Mono-Tones, como tú gustes) vuelven con este ejercicio conceptual que te dejamos a continuación. Y si no te has animado aún a darle oído, checa estas reacciones que algunos fans han tenido luego de escuchar el disco.

