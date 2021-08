Tsss: The Offspring separa a su baterista por negarse a la vacuna contra COVID

El tema de la vacunación contra COVID-19 sigue suponiendo un debate para algunos artistas que se han negado rotundamente a tomar el medicamento por diferentes razones. En ese sentido, el caso más reciente corresponde al baterista Pete Parada, quien acaba de anunciar su separación de The Offspring.

A través de sus redes sociales, el músico reveló que ha sido expulsado de la banda pues ha preferido no tomar la vacuna contra el coronavirus por el momento. Sin embargo, detalló que su decisión corresponde a otros motivos médicos relacionados con un padecimiento diferente.

Pete Parada anuncia su salida de The Offspring

El pasado lunes, Pete Parada emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram para anunciar su salida de The Offspring. A grandes rasgos, el baterista detalló que la determinación se debe a que él ha optado por no recibir la vacuna contra COVID-19.

Parada, que formó parte de la banda desde 2007, mencionó que su decisión de no vacunarse se debe a que su doctor de cabecera le dijo que no era conveniente tomar el medicamento por el momento, esto debido a otras afecciones que ha vivido a lo largo de su vida. El músico comentó que el año pasado ya había adquirido el virus y que ahora, en perspectiva, resulta más arriesgado tomar la vacuna tomando en cuenta los efectos secundarios.

“Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de las inyecciones, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento. Tuve el virus hace más de un año, fue leve para mí, por lo que estoy seguro de que podría manejarlo nuevamente“, escribió Pete.

Por otra parte, Pete Parada indicó que su padecimiento del síndrome de Guillian-Barré -el cual sufre desde que era niño- lo pone en mayor riesgo de sufrir efectos secundarios con la vacuna contra COVID. Él agrego que por ello, no se le verá acompañando a la banda en las próximas presentaciones que ya tiene previstas.

Sin resentimientos contra sus ex compañeros

A pesar de la decisión de la separación, Pete Parada dejó entrever que no tiene ningún tipo de resentimientos con los demás miembros de The Offspring. Por el contrario, el baterista dice entender las motivaciones de sus ex compañeros y además, invitó en su comunicado a que la gente respete la decisión de aquellos que prefieren no tomar la vacuna.

“No tengo sentimientos negativos hacia mi banda. Ellos están haciendo lo que creen que es mejor para ellos, mientras que yo hago lo mismo. ¡Deseo a toda la familia OFFSPRING todo lo mejor! Estoy desconsolado por no ver a mi comunidad en el camino y extrañaré conectarme con los fanáticos más de lo que puedo expresar con palabras… Espero que podamos aprender a hacer espacio para todas las perspectivas y miedos que están sucediendo actualmente. Evitemos la desafortunada tendencia a dominarnos, deshumanizarnos y gritarnos unos a otros”.

Pete Parada agregó que por ahora, se enfocará en un proyecto musical que está levantando junto a su hija. Por su parte, The Offspring no ha declarado nada al respecto y tampoco han revelado quién tomará el lugar que Pete dejó como baterista para la gira del su más reciente álbum Let the Bad Times Roll.