Cuando pensamos en reggae, como un reflejo tan natural como respirar, nuestra mente viaja al mágico caribe. A su clima cálido tropical influenciado por la humedad de su mar azul turquesa y sus vientos frescos del noreste. Acercándonos un poco más en el mapa, nuestros pensamientos se manifiestan en Jamaica, una pequeña isla de poco más de 2.5 millones de habitantes y 1,020 km de costa. Un pequeño pedazo de tierra que a diferencia de su tamaño, ha hecho cosas gigantescas por la música mundial.

Si volteamos a ver la historia del rock y del punk, al igual que con el reggae, nos remontamos a una isla. Una mucho más grande y mucho más fría. Una isla que intercambia el sol del caribe por días nublados y lluvia constante. Nos transportamos en automático al Reino Unido, una de las cunas de la civilización occidental y pilar fundamental de la música moderna. Hoy en día, es realmente difícil pensar en un género musical que no haya sido tocado por la genialidad de lo que los británicos hicieron desde los años 60.

Sin importar la banda o artista que escuches hoy, de alguna forma encontrarás a The Beatles ahí metidos. Seguro encontrarás algo de Pink Floyd, Led Zeppelin o The Cure en sus letras, ritmos o melodías. Con infalibilidad encontrarás influencia de The Rolling Stones, los Sex Pistols, The Clash, The Who o The Smiths por mencionar a algunas. Sin embargo, y hasta con un toque de ironía, fue la pequeña isla caribeña la que influenciaría a una de las bandas de rock británicas más importantes de toda la historia: The Police.

Al mismo tiempo que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr cambiaban el curso de la música con su álbum debut Please Please Me, Bob Marley hacía lo propio con The Wailers y su disco The Wailing Wailers. Y si bien el reggae comenzó como una metamorfosis ilustrada por la mezcla de órganos iniciada por Bunny Lee y Jimmy Cliff, apareciendo en los singles de transición “Say What You’re Saying” de 1967 de Clancy Eccles y “People Funny Boy” de Lee “Scratch” Perry en el 68, fue Marley quien con tan solo dos discos puso el reggae en la escena mundial en el 70.

Con una fusión de sonidos exquisita entre el ska y el rocksteady, y utilizando elementos como la acentuación del off-beat, hicieron que hasta los iconos del rock voltearan a ver su creación y figuraran algunos de sus ritmos en la rola del 68 “Ob-La-Di, Ob-La-Da”. Al igual que The Beatles, una innumerable cantidad de bandas fueron influenciadas por el reggae, sin embargo, The Police fue moldeada por su esencia. Tanto que hoy se les conoce como los creadores del reggae-punk.

“El punk y el reggae siempre se han llevado bien porque comparten las mismas inquietudes políticas y sociales”, dijo Jimmy Cliff al hablar de su disco Rebirth en el 2012. Una declaración que quedó clara 34 años antes cuando Sting, Andy Summers y Stewart Copeland publicaron su álbum debut Outlandos d’Amour con una idea clara de combinar el reggae con la escena emergente de rock y punk británico. Teniendo claro que The Police se apropio de este movimiento jamaiquino, también tenemos que decir que le regresaron el favor al hacerlo con tanto respeto y majestuosidad. No por nada, se considera a The Police como una banda fundamental en la línea del tiempo del reggae. Una tan importante como todos los músicos del movimiento rastafari de los 70.

Outlandos d’Amour del 78, es un álbum, aunque incorpora reggae, pop y otros elementos de lo que eventualmente se convertiría en el sonido definitivo de la banda, está dominado por influencias punk. Comienza con “Next To You”, un canción con un gran solo de guitarra justo en medio. Después de ella es donde encontraríamos su inclinación por el reggae con ligeros tiños en “So Lonely”. Igualmente justo después de “Roxanne”, una de las canciones más conocidas de The Police, encontramos a “Hole in My Life”, una rola que con mucha menos sutileza, incorpora los ritmos y el estilo caribeño en sus versos.

Un año más tarde, The Police lanzaría Reggatta de Blanc (una traducción pseudo-francesa de “reggae blanco”), para confirmar que lo que ellos hacen y harán en su carrera es la fusión de dos culturas que se encontraron en la mente de Sting. De hecho, cuando se le preguntó sobre la apropiación cultural del reggae en su música en una entrevista para The Breakfst Club en 2018, dijo que para él lo que hizo no fue apropiación, sino que realmente “fue un homenaje a algo que amo”. En este disco del 79, The Police incorpora con mucha más fuerza el reggae en “Bring On The Night” y “Walking On The Moon”, pero siempre dejando claros sus orígenes británicos en “Message In A Bottle”.

The Police continuaría durante dos años más poniendo en los oídos del mundo los ritmos caribeños con Zenyattà Mondatta y Ghost in the Machine a la par que lo hacía Marley desde su Ingaterra adoptiva. Estos discos vendieron millones de copias combinadas en el mundo y así fue como también impulsaron al reggae como pocos artistas lo hicieron en la época. En 1983 los británicos lanzarían Synchronicity, su último disco de aquellas lejanas épocas poniendo a su nombre un éxito más llamado “Every Breath You Take” y uno que otro vislumbre de reggae escondido en su sonido.

35 años después y contra todo pronóstico, The Police regresaría con un nuevo disco llamado Flexible Strategies para confirmar que ellos siempre fueron y han sido una banda de punk influenciada por diferentes culturas. Y a pesar de que pareciera que esos 35 hicieron que The Police olvidara que el sonido creado en Jamaica es parte fundamental de la música con la que conquistaron a millones de personas, la historia jamás olvidará lo que ellos también hicieron por el reggae.