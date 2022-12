El 2023 está cada vez más cerca, la agenda de conciertos para el año entrante se llena de a poquito y seguro que faltan más anuncios en los meses venideros de artistas que podrían venir a México. En ese sentido, ¿qué tal les caería que The Postal Service y Death Cab for Cutie nos visitaran?

Bueno, debemos ser claros y decir que no hay nada confirmado al momento, pero nos emociona esa posibilidad. ¿Por qué lo decimos? Pues resulta que los dos proyectos de Ben Gibbard acaban de anunciar una gira conjunta y sí, la neta ya nos estamos ilusionado.

Ben Gibbard con Death Cab for Cutie en 2022. Foto: Getty

The Postal Service y Death Cab for Cutie saldrán de gira juntos

Ben Gibbard quiere que el 2023 sea bastante especial musicalmente hablando. Y es que precisamente el año que viene, el músico celebrará el 20 aniversario de dos discazos que llevan su nombre en los créditos de composición: Give Up de The Postal Service y Transatlanticism de Death Cab for Cutie.

Tremendo combo de álbumes, ¿no lo creen? Pues como la ocasión es especial, Gibbard y compañía saldrán de tour por Estados Unidos con estos dos proyectos musicales. Y sí, agregando a la alineación de TPS a la icónica Jenny Lewis (ahí nomás para que vean que traen la fiesta completa).

“Sé con certeza que nunca volveré a tener un año como 2003 [año en que salieron los discos de sus respectivas bandas]… Estos dos registros estarán en mi lápida, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Nunca he tenido un año más inspirado creativamente“, dijo Gibbard en un comunicado.

Porada de ‘Give Up’ de The Postal Service. Foto: Especial.

Death Cab for Cutie comenzará una gira individual por EE.UU, Canadá y Europa desde enero hasta junio. Posteriormente, comenzará la gira conjunta con The Postal Service por Estados Unidos desde septiembre hasta octubre del 2023. Si andan por esos lares, ACÁ encuentran todo el dato con las fechas.

¿Vendrán ambas bandas a México?

Hay un montón de razones para emocionarnos con la gira conjunta de Death Cab for Cutie y The Postal Service, más allá de que son dos proyectos de indie-rock icónicos en todo su esplendor.

Primero que nada, porque TPS volverá a tocar luego de 10 años de su última presentación. Y en el caso de DCFC, nos deben una visita a México pues debido a la pandemia, cancelaron un show que tenían agendado en el Teatro Metropólitan en el 2020. Luego, vendrían al Corona Capital Guadalajara 2022, pero por una situación de imprevisto tuvieron que cancelar su presentación en el festival.

Tomando en cuenta que la gira conjunta cierra en Los Ángeles a mediados de octubre del 2023, no suena descabellado que aprovechen el final del tour estadounidense o esos días para darse una vuelta por México ya sea con un show propio o en un festival (coff, coff, Corona Capital 2023). Bueno, bueno… ya nos estamos ilusionando; solo queda esperar a ver si se arma esto. ¿Creen que suceda? Ojalá que sí.