Julien Baker, Lucy Dacus y Phoebe Bridgers son tres amigas unidas por la música que decidieron crear un supergrupo. Con un EP ya lanzado, es momento de escuchar a Boygenius (o boygenius si lo prefieron) con The Record, su disco debut.

Con la clara intención de convertirse en un proyecto icónico, las tres han homenajeado fotos de Nirvana, y hecho un arte que se asimila a proyectos de los setentas. Y eso no es todo…

Phoebe Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus conforman Boygenius y nos traen su disco ‘The Record’. Foto: Getty

Aunque ellas tres sons los rostros principales del proyecto, también se han apoyado por más mujeres talentosas como Melina Duterte (Jay Som) en el bajo, Carla Azar (Autolux, Jack White) en la batería y Sarah Tudzin (WeyesBlood, Slowdive) como ingeniera, finalmente, se unió Catherine Marks (Foals, The Killers) en producción.

Por eso y más es que la llegada de The Record de Boygenius luce es sumamente importante y llamativa, con un material al que vale la pena echarle una buena escuchada. Les hablamos del disco aquí.

Portada de ‘The Record’ de Boygenius. Foto: Matador/Interscope

‘The Record’ de Boygenius

La confidencia entre tres amigas

The Record de Boygenius es una compilación de perspectivas que las tres tienen sobre la vida: la amistad, la importancia de la gente cercana y la salud mental, y quejas sobre algunas experiencias pasadas. Lo que el supergrupo logra es transmitir eso a la música, con arreglos sutiles en rolas como “Letter To An Old Poet”, con cuerdas sutiles y pianos que decoran las armonías vocales.

“Without You Without Them” es la abridora, y establece el tono de todo el álbum, cómo es que cada una de ellas ha llegado a querer a las otras integrantes, y lo importante que han sido para la historia de cada una. Las armonías son espectaculares, se complementan muy bien entre ellas sin que se diluya su identidad sonora.

Casi casi podemos pensar en cómo se generaron estas rolas en pláticas entre amigas. “Emily I’m Sorry” se siente así, como una declaración hecha en un día normal a otra persona, y como se complementan las voces en esta rola es sensacional. “Cool About It” en el mismo tono es una canción acústica muy bonita que le habla a una figura.

La potencia sensible en un trío creativo

Los mejores momentos en The Record de Boygenius son una combinación ecléctica de tranquilidad con construcción y un poco de distorsión. Desde “$20” hasta “Anti-Curse”, nos emociona muchísimo cómo es que logran incorporar gritos desgarrados con letras susurradas en rolas que tienen muchísimo espacio y es fácil imaginarlas funcionando como clímax en un estadio.

En similar tono, “Not Strong Enough” es una declaración sobre la vida cotidiana, y la construcción de la rola con las tres voces es uno de los mejores momentos del disco. El mantra “Always an angel, never a God” es una muestra de cómo el disco es un lienzo en blanco para que la mente creativa del trío hable sobre su humanidad y cómo la viven.

“Satanist” es también una canción con toques punk y basada en una línea sencilla de guitarra y bajo. El combustible que tienen las tres por momentos las hace sentir como una banda de mujeres aún más jóvenes, que se burlan de la sociedad, en una rola que invita a ser anarquista y nihilista con ellas. El nivel de sátira en The Record de Boygenius es fenomenal.

Phoebe Bridgers. Foto: Getty

‘The Record’ de Boygenius es un verdadero superdebut emocionante

Julien Baker, Lucy Dacus y Phoebe Bridgers se rifaron un disco que cumple con las expectativas colocadas sobre este proyecto. La mayoría de las canciones en The Record de Boygenius son muy destacables, catárticas y liberadoras para el trío, quizás únicamente algunas acústicas calman demasiado los momentos climáticos, y aún así son introspectivas y muy bien trabajadas.

La banda planeó el orden de las rolas para ser un sube y baja de emociones, también auditivamente, con grandes momentos de gritos o distorsión seguidos de rolas tranquilas y que incluso parecen sacadas de otra década, como es el caso de “We’re In Love” o “Leonard Cohen”.

Esto le da una dinámica muy agradable al LP, ya que no se cae en lapsos alargados de canciones acústicas, ni se propone aturdir con los trancazos más pesados seguidos. Terminado el disco, se siente como si conociéramos de cerca a las tres, con confesiones personales sobre sus vidas, preocupaciones y alegrías por igual.

La mercancía que lanzaron para The Record de Boygenius está de lujo, y hay tres ediciones distintas en vinil que pueden conseguir por acá. Por último, les dejamos The film, un corto que la banda lanzó justo a su primer disco de estudio.