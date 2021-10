Trépenle al volúmen: The Rolling Stones, Slash, ABBA y más en los estrenos del fin de semana

¡Por fin! El fin de semana llega, así que no hay mejor manera de disfrutarlo que con algo de música nueva…. y vaya que llovieron los estrenos de la mano de The Rolling Stones, Slash, ABBA y Duran Duran para quienes gustan de artistas de antaño.

Pero ahí no acaba la cosa ya que Miles Kane, My Morning Jacket, Lana Del Rey y Parquet Courts también le entran a los lanzamientos de este viernes 22 de octubre. Rolitas chidas, discos interesantes, anuncios de primer nivel… aquí les traemos lo mejor de los estrenos musicales para estos días de descanso.

The Rolling Stones reedita el icónico ‘Tattoo You’ con rolas inéditas

En este 2021, The Rolling Stones celebran los 40 años de su espectacular Tattoo You, que para muchos es el ‘último gran disco de la banda’. Aquella idea se puede debatir, pero sin duda se trata de un discazo en toda la extensión de la palabra… Y ahora, para celebrar sus cuatro décadas de existencia, Mick Jagger y compañía nos traen una reedición cargada de sorpresas.

¿Y qué contiene esta joyita imperdible? Pues bien, de entrada, tenemos el disco original totalmente remasterizado. Así que si este es tu álbum favorito de los Stones, seguro amarás el formato con audio de calidad actual. Pero ese no es todo el atractivo… La entrega tiene un álbum en vivo nombrado Still Life: Live at Wembley Stadium de 1982 y la joya de la corona es el compilado Lost & Found – Rarities, que contiene 9 tracks inéditos entre covers, versiones de sus propias rolas y algunas canciones que jamás se habían lanzado.

De las rarezas, destacamos las rolas “Living in the Heart of Love”, “It’s a Lie” y “Come to the Ball” como algunas de las canciones, digámoslo así, ‘nuevas’ (que en realidad, se compusieron en aquella época o antes, pero que no se agregaron al corte final de Tattoo You y apenas se regrabaron y lanzaron oficialmente).

El precio del super box-set deluxe con cinco LP’s y un montón de sorpresas más, esta en poco más de $3,900.000 pesos mexicanos, pero POR ACÁ puedes checar los diferentes paquetes del lanzamiento, que varían en precio.

Slash vuelve a la carga con Myles Kennedy and the Conspirators

Desde hace unas semanas, ya se sabía que Slash tenía planeado lanzar un nuevo disco. El material, que se publicará como parte de su trabajo con Myles Kennedy and the Conspirators, llevará por nombre 4 y será una de las producciones venideras de la naciente discográfica de la marca de guitarras Gibson.

Pues bien, ya tenemos más detalles concretos de la placa y un adelanto. El disco sale el 11 de febrero de 2022 y a continuación, pueden escuchar el sencillo “The River Is Rising”, con el que Slash y compañía abren esta etapa. También saldrán de gira por Estados Unidos el año que viene… Igual y en una de esas, se nos hace verlos de este lado del continente. Les dejamos la nueva rola y el tracklist álbum venidero:

1. The River Is Rising

2. Whatever Gets You By

3. C’est la vie

4. The Path Less Followed

5. Actions Speak Louder Than Words

6. Spirit Love

7. Fill My World

8. April Fool

9. Call Off The Dogs

10. Fall Back To Earth

ABBA nos entrega una nueva canción llamada “Just a Notion”

Muchos clásicos este fin de semana. También ABBA le entró a los estrenos con una nueva canción llamada “Just a Notion”, con la que nos siguen adelantando algo de su próximo material de estudio, Voyage. Como recordarán, en septiembre pasado la banda hizo su regreso triunfal con un par de canciones para anunciar su regreso a la escena, esto con un disco que romperá más de 40 años de ausencia.

Curiosamente, esta canción que los mostramos ahora no es precisamente nueva… por ahí de 1979, como recapitula Consequence of Sound, la rola ya tenía un demo que quedó congelado y no vio la luz en algún disco. Por el contrario, el demo se lanzó en el popurrí ‘ABBA Undeleted’ de la caja compilatoria Thank You For The Music de 1994.

Pues bien, ahora la canción ve la luz, con una versión oficial de estudio, en este 2021. Guarden la fecha: Voyage, el nuevo disco de ABBA, se lanza el próximo 5 de noviembre. Les dejamos el reciente sencillo a continuación y POR ACÁ les mostramos los dos sencillos lanzados el mes pasado.

Miles Kane comparte el sencillo “See Ya When I See Ya”

El comienzo de 2022 luce bien en cuestión de lanzamientos musicales y ahí, Miles Kane tiene algo preparado. El británico lanzará su nuevo disco Change The Show el 21 de enero, con un buen puñado de canciones que compuso en el periodo pandémico.

Y bueno, el buen Miles nos trae un nuevo adelanto de ese material con la rola “See Ya When I See Ya”, que les dejamos a continuación. Esta rola se une los sencillos “Caroline” y “Don’t Let It Get You Down” lanzados anteriormente como parte de la promoción del material discográfico venidero. ¿Listos para lo nuevo de Miles Kane?

Lana Del Rey por fin lanza ‘Blue Banisters’

Ya se andaba tardando Lana Del Rey con este disco. Originalmente, Blue Banisters estaba pactado para lanzarse el 4 de julio pasado, pero casi de último momento se debió retrasar su publicación. Y así, pasaron los meses con un poco de incertidumbre.

Pero bueno, finalmente el disco está aquí con 15 tracks y tan solo siete mes después de haber lanzado el álbum Chemtrails Over The Country Club. Además, para ir preparando la salida del material -que ya puedes escuchar en plataformas-, Lana recientemente lanzó el video oficial para la canción que da título a la placa.

Parquet Courts está de vuelta

¿Uno de los regresos más importantes del momento? Sin duda. Parquet Courts, los chicos malos de la escena indie, lanzaron este viernes 22 de octubre su disco Sympathy For Life con el que rompen tres años de ausencia desde Wide Awake! (2018). Y lo hacen con material lleno de sensaciones garage de la vieja escuela neoyorquina que invitan a la fiesta.

En nuestra reseña del material (que pueden leer EN ESTE ENLACE), describimos este trabajo como “uno de los mejores que ha sacado la banda en su carrera y uno con el que el grupo baila frente a la crisis”. Sin duda, la fiesta se pondrá bastante buena con los Parquet Courts cuando se presenten en la próxima edición de Corona Capital en la Ciudad de México.

Aquí otros lanzamientos del fin de semana que debes tener en el radar

Duran Duran – FUTURE PAST (álbum)

Nick Cave & The Bad Seeds – B-Sides and Rarities Part II (álbum)

My Morning Jacket – álbum homónimo

Elton John – The Lockdown Session (álbum con colaboraciones de Rina Sawayama, Miley Cyrus, Lil Nas X, Stevie Wonder, Eddie Vedder, Years & Years, Stevie Nicks, SG Lewis, Dua Lipa y más).