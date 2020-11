¡Checa a The Rolling Stones tocando “Sympathy for the Devil” por primera vez en la historia!

Los últimos años de la década de los 60 cimentaron el camino de The Rolling Stones como una de las bandas más importantes de la historia. Hacia 1968, la banda había lanzado su séptimo álbum, Beggars Banquet, en el que se encontraba la clásica -y polémica- “Sympathy For The Devil”.

En aquella época y con el sencillo antes mencionado, la banda llevó a cabo su show Rock N’ Roll Circus para la BBC, el cual se convirtió en una de sus presentaciones más emblemáticas. Ese concierto significó la primera presentación oficial en vivo de dicha canción. Ahora, a 52 años de ese momento, el clip oficial de esta presentación por fin llega plataformas digitales.

Un poquito sobre ‘Rock N’ Roll Circus’

Como parte de la promoción de su séptimo álbum, The Rolling Stones se unió a la BBC para grabar el 11 de diciembre de 1968 junto a otras bandas de la talla de The Who, Jetro Tull e incluso John Lennon. Sin embargo, el lanzamiento de dicho clip correspondiente a la presentación de Mick Jagger y compañía se retuvo a petición de la propia banda, entre otras cosas, por su displicente actuación (se dice que andaban bastante high).

A pesar de estos inconvenientes, el concierto en video se lanzó comercialmente hasta 1996. Dentro del material, además de la buena cantidad de invitadazos, destacan un par de cosas: esta fue la última presentación de la formación original del grupo (Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stweart y Brian Jones) y además fue la primera vez que tocaron en vivo “Sympathy for the Devil”, la icónica canción que abre el lado A de Beggars Banquet.

The Rolling Stones relanza “Sympathy for the Devil”

Han pasado 52 años desde que esta canción salió al mercado, mientras que la presentación en video cumplirá su 24 aniversario de lanzamiento. Luego de tantos años, la presentación de “Sympathy for the Devil” en Rock N’ Roll Circus llega a YouTube de manera oficial y totalmente remasterizada gracias a ABKCO Records.

El metraje original se ha usado en diversos metrajes documentales, pero esta es la primera ocasión que llega a plataformas digitales en alta definición. En el clip se aprecia a The Rolling Stones interpretando el tema enfundados en sus coloridos atuendos. La banda llevaba más de un día de rodaje y, aunque no se ven tan enérgicos como en otros shows, Mick Jagger uestra su presencia escénica al arrastrarse por el escenario mientras lanzaba los característicos gritos de la canción. Por ahí cerca del minuto cinco, podrás ver a John Lennon bailando.

En un comunicado emitido por Consequence of Sound, el guitarrista Keith Richards recordó un poco de lo que aconteció durante aquella grabación. “Fue un rodaje increíble, creo, 36 horas o algo así… Recuerdo no recordar todo hacia el final,pero fue divertido… Pasamos por dos audiencias … gastamos una … ¡fue genial!“, dijo el músico.

Michael Lindsay-Hogg, el director de Rock N’ Roll Circus, también revivió su experiencia en el set de la BBC. “Mick Jagger utilizó la última pizca del gran interprete que es. La cámara estaba justo enfrente de él para usarla como quisiera”. Sin duda, este es un material digno de cualquier fanático de The Rolling Stones. Hubiera estado bueno tener toda la presentación, pero podemos darnos por bien servidos con este track. Disfrútalo a continuación.