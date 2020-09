¡The Smashing Pumpkins anuncian un disco doble y una serie animada!

Este 2020 está lleno de sorpresas, para bien y para mal. Muchas cosas han pasado en estos largos meses de encierro, pero no nos podemos quejar por música, pues a pesar de que por ahora los conciertos y festivales masivos no son parte de nuestra nueva normalidad, las bandas y artistas lo están compensando estrenando rolas nuevas, pero sin duda lo que no esperábamos y que necesitábamos para alegrar estos días era el regreso de The Smashing Pumpkins.

Hace algunas semanas comenzaron a insinuar su regreso, gracias a una cuenta regresiva que lanzaron en su página oficial. Después de mucho misterio y quebrarnos la cabeza intentando descifrar que era lo que querían decirnos, al final el pasado 28 de agosto revelaron lo que traen entre manos, tras casi dos años de silencio, volverán con el álbum número 12 en su carrera. Y por supuesto que nos emocionaron porque no lo veíamos venir.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

The Smashing Pumpkins vuelven en plan grande

Por si esto no fuera suficiente, The Smashing Pumpkins calmaron nuestras ansias por saber cuándo saldría este material discográfico presentándonos dos canciones completamente nuevas, “CYR” y “The Colour of Love”, las cuales suenan muy diferentes al sonido pesado al que Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlain nos tienen acostumbrados, pero la realidad es que esta nueva faceta en su carrera no se escucha nada mal.

Este 18 de septiembre, la banda anunció oficialmente que este álbum se llamará CYR y será algo especial. Para empezar se tratará de un disco doble, el cual tendrá 20 canciones recién salidas del horno, y por si fuera poco, también mencionaron que lo presentarán con una serie animada titulada In Ashes, que consta de cinco episodios creada por el propio Corgan junto al estudio de animación, Deep Sky, y el primero de ellos lo estrenarán el próximo 25 de septiembre.

También puedes leer: ¡SORPRESA! THE SMASHING PUMPKINS ANUNCIAN NUEVO DISCO ESTRENANDO DOS ROLAS

Este es el tracklist y la portada de CYR, el próximo disco de The Smashing Pumpkins:

1. The Colour of Love

2. Confessions of a Dopamine Addict

3. Cyr

4. Dulcet in E

5. Wrath

6. Ramona

7. Anno Satana

8 Birch Grove

9. Wyttch

10. Starrcraft

11. Purple Blood

12. Save Your Tears

13 Telegenix

14. Black Forest, Black Hills

15. Adrennalynne

16. Haunted

17. The Hidden Sun

18. Schaudenfreud

19. Tyger, Tyger

20. Minerva

CYR, el nuevo disco de The Smashing Pumpkins estará disponible el próximo 27 de noviembre en plataformas digitales y formato físico, y puedes preordenarlo POR ACÁ. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, chequen a continuación el pequeño tráiler que nos mostraron para anunciar su serie animada: