¡Sorpresa! The Smashing Pumpkins anuncian nuevo disco estrenando dos rolas

Qué loco el 2020, ¿no? Sí, sabemos que no todo ha sido tan bueno y este año no está saliendo como esperábamos, pero en cuanto a música no podemos quejarnos tanto. Algunas bandas se pusieron las pilas en estos días de cuarentena para componer o terminar algunas rolas, y lo mejor de todo es que las están compartiendo con todos nosotros, y para ser completamente sinceros no creíamos que The Smashing Pumpkins volverían este año.

Desde enero, Billy Corgan mencionó en un par de entrevistas que está trabajando en nuevas canciones, pero la verdad es que no todo el mundo lo tomó tan enserio porque Billy Corgan . Casi un mes después dijo que lanzaría junto a James Iha y Jimmy Chamberlain –integrantes de la alineación clásica de la banda– un disco doble este año, pero una vez más, muchos medios tomaron esto solo como un rumor.

The Smashing Pumpkins revelan lo que traían entre manos

La cosa cambió el pasado 14 de agosto, cuando The Smashing Pumpkins lanzó una cuenta regresiva a través de su página oficial. Por supuesto que los fans se pusieron a especular –casi casi creando teorías de conspiración– sobre qué era lo que eso significaba, pues muchos comenzaron a pensar que se trataba de un nuevo disco y que podrían soltarlo en algunas fechas que se podían armar con el contador.

Pero por fin este 28 de agosto ya sabemos lo que nos querían decir, ya que tras casi dos años de silencio tras el estreno de Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun., Billy Corgan, Jimmy Chamberlain y James Iha están de regreso con dos rolas completamente nuevas, y lo mejor de todo es que sí, vendrán en el doceavo álbum de estudio de la banda de rock alternativo.

Estas rolas y de acuerdo con NME, estas canciones de The Smashing Pumpkins fueron grabadas y producida por el propio Corgan en Chicago. Las canciones llevan por nombre “Cyr” y “The Colour of Love”, las cuales cambian por completo el sonido de la banda, pues le bajan unas cuantas rayitas a las guitarras distorsionadas que por años los caracterizó, para apoyarse mucho más en las melodías y hasta en sintetizadores.

Según lo que cuenta el líder de la banda, “Cyr” es “una locura distópica, un alma contra el mundo, con un telón de fondo de lealtades cambiantes y tiempo acelerado”. Terminando con esto, Corgan también mencionó que para él este tema es “tan esperanzador como despectivo de lo que es y no es posible con la fe en el mundo”.

¡También estrenaron un videoclip!

Si esto no fuera suficiente como para ponernos contentos con su regreso, The Smashing Pumpkins también lanzaron el videoclip oficial de “Cyr”, el cual fue dirigido por Linda Strawberry –colaboradora asidua de la banda y quien ha trabajado con artistas como Peter Murphy y Bon Jovi–. En él vemos a Billy, James y Jimmy tocando mientras varias modelos aparecen bailando al ritmo de la canción.

Por ahora no sabemos la fecha exacta en la que se estrenará el nuevo álbum de los Smashing Pumpkins ni mucho menos el nombre, pero sin duda podemos emocionarnos y matar el tiempo mientras nos cuentan todos los detalles escuchando su dos nuevas rolas, “Cyr” y “The Colour Of Love”:

