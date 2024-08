Lo que necesitas saber: A menos de un año del lanzamiento de su segundo disco, The Smile nos sorprende estrenando una rola llamada "Don't Get Me Started".

Definitivamente este año ha sido grandioso para los amantes de la música, pues a lo largo de estos meses muchas bandas y artistas que nos laten han sacado discos y rolas impresionantes. Sin embargo, hay quienes bajita la mano nos sorprendieron sacando una que otra cosa de sorpresa, como el caso de The Smile.

Como recordarán, este 2024 el proyecto comandado por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner lanzó su segundo material discográfico, Wall of Eyes (acá les dejamos nuestra reseña). Desde entonces, el grupo se la pasó tocando; bueno al menos hasta que tuvieron que cancelar todos sus compromisos debido a una lesión de Greenwood, incluido el resto de fechas que tenían incluidas en Europa.

The Smile/Foto vía Instagram: @thesmiletheband

The Smile estrenó una nueva canción llamada “Don’t Get Me Started”

Sin embargo, en medio de todo esto y a pesar de que no tiene ni un año su más reciente álbum, The Smile ha trabajado en música nueva. Y el claro ejemplo es “Don’t Get Me Started”, una rola que acaban de compartir, aunque no es completamente inédita, pues ya la habían presentado previamente en vivo y a todo color.

De acuerdo con NME, la banda tocó esta canción durante la gira que se aventaron por Reino Unido en marzo de 2024. Además, ya habían anunciado en sus redes sociales que la sacarían en un vinil de 12 pulgadas junto a otro tema más. Así que como verán, no está recién salida del horno, pero sí es la primera vez que la podemos escuchar todos.

The Smile durante sus conciertos el Auditorio Nacional/Foto: David Barajas

¿Y a qué suena esta rola? Bueno, pues en “Don’t Get Me Started” escuchamos un teclado –que se escucha como un órgano eléctrico– que acompaña la voz de Thom Yorke, quien canta frases como: “No soy el asesino/ No me hagas empezar/ No soy el villano/ Elige a otra persona/ No te corresponde/ Nada se desencadena/ Nada es silencioso/ No me empujes hacia atrás/ No, no te corresponde”.

Pero conforme avanza la canción, se van sumando más sonidos sintetizados que nos hacen sentir un montón de estrés. Definitivamente, este tema de The Smile nos recuerda la genialidad del proyecto y la enorme habilidad que tienen para combinar géneros y estilos dentro de una misma melodía. En pocas palabras, es una chulada.

Foto: The Smile

La banda también estrenó el videoclip para esta rola

Por si esto no fuera suficiente, la banda estrenó el videoclip oficial de “Don’t Get Me Started”, el cual contó con la dirección del artista audiovisual Weirdcore (quien ha trabajado con Thom y Jonny en Radiohead, Aphex Twin y Charli XCX) y de plano, captura el mismo aire psicodélico y el ambiente alucinante de la rola.

Como ya lo mencionamos antes, por el momento The Smile paró su gira hasta que Greenwood esté al 100%. Así que por ahora tendremos que conformarnos con escuchar rolas nuevas de este grupazo. Pero mientras esperamos su regreso a los escenarios (y por qué no, también a México), a continuación les dejamos su más reciente canción:

