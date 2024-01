Lo que necesitas saber: 'Wall of Eyes, On Film' (donde se podrá escuchar por primera vez el segundo disco de The Smile) será proyectado en México el 20 de enero.

The Smile sigue haciéndonos salivar con adelantos de lo que seguramente será un discazo. Hoy, 9 de enero, la banda liderada por Thom Yorke lanza “Friendo of a Friend”, el nuevo sencillo del álbum (que está a días de su estreno, por cierto)… y, además, anuncia algo bastante especial.

Al igual que “Wall of Eyes”, el nuevo sencillo viene acompañado de un video, el cual –sí, también de nueva cuenta– está bajo la dirección de Paul Thomas Anderson… sólo que no es el que ahora puede verse en redes. Y esto da pie para el gran, graaaan anuncio que hace la banda.

The Smile estrenará nuevo album con la proyección de videos dirigidos por Paul Thomas Anderson

De acuerdo con The Smile, el video de “Friend of a Friend” será estrenado en un evento único que llevará por nombre Wall of Eyes, On Film. Esto, según el breve comunicado que la banda difundió en sus redes, consistirá en la proyección de varios audiovisuales no sólo de The Smile, también de Radiohead y de trabajos de Thom Yorke como solista. Además se reproducirá totalmente el nuevo álbum, The Wall of Eyes… pero no será cualquier reproducción, sino con sonido envolvente.

El programa completo de Wall of Eyes, On Film es: la premier del video de “Friend of a Friend” y la proyección de “The Wall of Eyes” (ambos dirigidos por Paul Thomas Anderson). La reproducción del nuevo album de The Smile, The Wall of Eyes (en sonido sorround, por primera y única vez) y la proyección de videos inéditos tomados durante las sesiones de grabación del nuevo álbum.

Wall of Eyes, on film / Imagen: The Smile

Wall of Eyes, On Film se proyectará en México… ¿dónde?

También se proyectará el videos de “Daydreaming” y el corto “Anima” ( de Radiohead y Thom Yorke, respectivamente), los cuales (seee, también) fueron dirigidos por Paul Thomas Anderson. Y, como extra, grabaciones de Thom Yorke y Jonny Greenwood tocando “Present Tense” y “The Numbers”. Todo el material será proyectado en 35mm (sólo en algunos lugares).

The Smile, anuncio visto en Londres / Foto: @radioheadcommunity

Wall of Eyes, On Film podrá ser disfrutado por los fans de The Smile en cines independientes, en breve tiempo y por poco tiempo: sólo del 18 al 25 de enero. Y sí: habrá esta proyección en nuestro país.

La sede será el cine Tonalá, el próximo 20 de enero a las 21:30 horas. Según la página de The Smile, será una única función. Los boletos estarán a la venta el 11 de enero a partir de las 10:00 hrs .(seguramente, por sólo unos minutos… van a volar).

