‘The Storyteller’: Dave Grohl comparte algunas anécdotas en el tráiler del anuncio de su nuevo libro

Ese Dave Grohl anda on fire en este 2021. Décimo disco con Foo Fighters, otro álbum de versiones disco al más puro estilo de Bee Gees, un documental sobre salir a rockear a la carretera y una serie de televisión en Paramount+ junto a su mamá… todo eso es lo que el músico ha estado lanzando a lo largo de este año y ahí no termina la cosa.

Como recordarán, en abril se anunció que el también exbaterista de Nirvana también iba a lanzar un libro de memorias, donde nos contaría sus mejores anécdotas musicales y hasta personales. Pues bien, ya falta poquito para que llegue esta entrega y “el sujeto más agradable del rock” nos adelanta un poco más con un nuevo tráiler.

‘The Storyteller’ de Dave Grohl

Es bien sabido que Dave Grohl es toda una celebridad de la música, especialmente de la escena rockera. Pocos pueden presumir haber formado parte de dos de las bandas más importantes de la historia y encima, haber compartido escenario con todo tipo de músicos reconocidos. Así que, como imaginarán, estamos ante un hombre lleno de anécdotas de las cuales algunas ya sabemos y otras, seguro que son todo un misterio.

Por eso, el vocalista de Foo Fighters ha decidido plasmar todos esos recuerdos en un libro que se llamará The Storyteller: Tales of Life and Music. El texto, de acuerdo con el propio Grohl, es “una colección de recuerdos de una vida vivida en voz alta. Desde mis primeros días en los suburbios de Washington, DC, hasta salir a la carretera a los 18 años, y toda la música que siguió”.

El nuevo tráiler del lanzamiento del libro

Como mencionamos, el nuevo libro de Dave Grohl se anunció hace unos meses apenas, pero no se había detallado tanto en ese momento. Ahora, a menos de un mes que se lance, el músico comparte un tráiler en el que le cuenta al mundo cómo surgió la idea de plasmar sus memorias en una obra literaria.

“En realidad, nunca he sido de los que coleccionan cosas, pero coleccionó momentos“, dice Dave en el adelanto en video. También menciona que cuando llegó la pandemia, repentinamente se sintió sin mucho qué hacer, así que comenzó a subir algunas fotos de notas escritas -tanto en papel como en su celular- a una cuenta de Instagram que llamo Dave’s True Stories.

View this post on Instagram A post shared by Dave Grohl (@davestruestories)

Y de ahí, nació la idea de conformar una memoria más extensa de todos esos recuerdos, momentos, vivencias y otras cosas que le han ocurrido desde que comenzó a tocar con diferentes bandas a lo largo de los años, desde que tenía 18 hasta ahora.

Aquellos que se hagan con el libro, podrán conocer con más detalle todo lo que aconteció cuando Dave Grohl salió a la carretera en su adolescencia y cómo llegó a Scream, cómo fue esa época punk y el momento en que hizo su transición al éxito masivo con Nirvana. Y eso, es solo un poco de lo que se podrá leer en este material.

Recuerden que The Storyteller se publica el 5 de octubre y por acá, les dejamos el tráiler de adelanto: