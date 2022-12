Ahora sí, fans de The Strokes, agárrense que es momento de agrandar la colección… La banda anunció recientemente el lanzamiento de un box-set muy especial, de esos con lo que deberán apartar un poquito del aguinaldo para armarlo.

Este lanzamiento contendrá varios vinilos con algunos de los sencillos más exitosos del grupo neoyorquino, cada uno con su respectivo B-side. Les contamos más de esta joyita.

Julian Casablancas. Foto: Getty Images

Así el nuevo box-set de The Strokes

Este próximo box-set de The Strokes lleva por nombre The Singles – Volume 01. La caja, como les decíamos, contendrá vinilos de 7 pulgadas en los que encontraremos 10 sencillos principales de los primeros tres álbumes de la banda, es decir del Is This It, Room On Fire y First Impressions of Earth.

Pero lo chido del asunto es que cada sencillo/vinil tendrá su cara-B, que son las canciones (algunas de ellas inéditas) que acompañaron el lanzamiento del single en su momento. Esta es la lista del box-set con sus respectivas canciones principales y B-sides.

– Single #1 (versiones de Rough Trade) – Cara A: “The Modern Age” , Cara B: “Last Nite”

– #2 – Cara A: “Hard To Explain”, Cara B: “New York City Cops”

– #3 – Cara A: “Last Nite”, Cara B: “When It Started”

– #4 – Cara A: “Someday”, Cara B: “Alone, Together” (grabación casera), Cara B2: “Is This It” (grabación casera).

– #5 – Cara A: “12:51”, Cara B: “The Way It Is” (grabación casera)

– #6 – Cara A: “Reptilia”, Cara B: “Modern Girls and Old Fashion Men” ft Regina Spektor

– #7 – Cara A: “The End Has No End”, Cara B: “Clampdown” (en vivo desde el Alexandria Palace)

– #8 – Cara A: “Juicebox”, Cara B: “Hawaii”

– #9 – Cara A: “Heart In a Cage”, Cara B: “I’ll Try Anything Once” (versión de demo de “You Only Live Once”)

– #10 – Cara A: “You Only Live Once”, Cara B: “Mercy Mercy Me (The Ecology)”

Portada de ‘The Singles – Volume 01’. Foto: Especial.

¿Se lo quieren armar? Entonces chequen el dato. El nuevo box-set de The Strokes tiene un costo de 125 dólares (aproximadamente unos 2,400 pesos mexicanos). Ya lo pueden preordenar en la tienda oficial de la banda y los envíos estarán haciéndose a partir del 24 de febrero del 2023, que es cuando se empezará a vender en tiendas físicas.

Así luce el box-set. Foto: Especial.

¿Se viene nuevo disco de la banda?

El último disco de The Strokes, The New Abnormal, se lanzó en el 2020. Y tal parece que la banda ya está trabajando en el siguiente material discográfico. Así lo reveló el productor Rick Rubin en octubre pasado en una entrevista con Joe Rogan.

Hasta donde se sabe, el álbum -que no tiene título al momento- se está grabando en una casa en la cima de una montaña en Costa Rica. Julian Casablancas confirmó lo dicho por Rubin, pero especificó en sus redes que este próximo disco está en etapas primerizas.

El vocalista mencionó que en un año o dos darán más detalles sobre el trabajo que tienen entre manos.