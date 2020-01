Ahora sí agárrense porque el 2020 se viene con todo, apenas vamos en el primer día del año y ya nos acaba de llegar una de las noticias más esperadas para todos los fanáticos de The Strokes, pues han confirmado que viene en camino el sexto álbum de estudio de la banda neoyorquina, y no solo eso, también aprovecharon el enorme concierto que armaron para recibir el Año Nuevo en su ciudad natal para presentar una nueva canción.

Sí, esto no es broma. Resulta que durante el show que Julian Casablancas y compañía dieron anoche en el Barclay’s Center de Nueva York, el líder y vocalista de la banda aprovechó ese enorme momento para decirle a los afortunados fans que estaban ahí que el siguiente disco después de Comedown Machine (2013) estaba prácticamente listo. Desde hace seis años, The Strokes solamente ha lanzado un EP con cuatro canciones el cual llamaron Future Present Past.

Después de trollear a un pequeño grupo de fanáticos que le pedían a la banda que tocara rolas del Angles y muy a su manera, Casablancas dijo que no recordaba nada de ese disco y que no quería tocar ninguna de las 10 canciones que vienen incluidas, pero en su lugar sugirió mostrarle a todo el público que estaba ahí un nuevo tema llamado “Ode To The Mets” para después hacer oficial el anuncio de un nuevo material discográfico.

“Sí, ¡tenemos un nuevo álbum que saldrá pronto! 2020, aquí vamos. Los 2010, como sea que se llamen, nos los quitamos. Y ahora hemos sido descongelados y estamos de vuelta. Si realmente amas a alguien, estarás congelado con ellos. ¿Saben qué? No sé lo que digo en general, y divago mucho, pero los amo, y es un verdadero honor compartir el escenario y esta noche con ustedes”, eso fue lo que dijo el vocalista de The Strokes justo antes de tocar la tan esperada rola, que suena como una fusión entre las letras y ritmos melancólicos del Is This It con el sonido sintetizado que exploraron en sus últimos discos.

Mejor no les contamos más, escuchen a continuación “Ode To The Mets”, lo más reciente de The Strokes:

Además de tocar “Ode To The Mets” y “The Adults Are Talking” –canción que debutaron en 2019–, la banda también aprovechó que tenían invitados de súper lujo como Mac DeMarco para regalarle al público un momento épico, pues decidieron tocar junto a él una de las joyitas que hay dentro de su discografía, “Modern Girls & Old Fashion Men”, la cual grabaron a dueto con la cantante Regina Spektor en 2003 y que fue el lado B de “Reptilia”.

No cabe duda de que 2020 será un año en el que Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti darán de qué hablar y ya no podemos esperar para verlos en la siguiente edición de Pa’l Norte para escuchar sus nuevas canciones. Escuchen por acá cómo suena la voz de Mac DeMarco combinada con la potencia y ese sonido tan particular que tienen las rolas de The Strokes: