¡The Strokes juegan béisbol contra robots en el video de “The Adults Are Talking”!

Sabemos que el 2020 no fue el año que todos los fanáticos de la música esperaban, pues el bendito coronavirus llegó a nuestras vidas para arruinar muchos de los planes que teníamos, como ir a todos los festivales y conciertos que se pudieran. Pero no nos podemos quejar, pues durante los últimos meses un montón de bandas se pusieron las pilas para lanzar rolas recién salidas del horno, como el que caso de nuestros queridos The Strokes.

Como recordarán, después de casi cuatro años desde el lanzamiento de su último EP, Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti volvieron con su sexto álbum de estudio, The New Abnormal. Sin embargo, y así como muchos otros músicos que han estrenado discos en este caótico 2020, no les dio chance de presentarlo como a ellos les hubiera gustado, en vivo y frente a todos sus fanáticos.

The Strokes nos muestran sus habilidades deportivas en un video espectacular

Aunque no todo ha sido malo, pues recientemente nominaron a The Strokes por su más reciente material discográfico en la categoría de Mejor Álbum de Rock de los Grammy 2021, junto a grandes bandas como Fontaines D.C., Sturgill Simpson, Michael Kiwanuka y Grace Potter. Pero ahora, la banda nos deja con el ojo cuadrado estrenando un video musical espectacular para una de las rolas más movidas del disco, “The Adults Are Talking”.

Este videoclip lo dirigió ni más ni menos que Roman Coppola, el hijo del gran Francis Ford y hermano de Sofia, que ya había trabajado antes con la banda creando visuales para algunas rolas de sus discos Is This It y Room On Fire. En esta ocasión, vemos a Albert, Nick, Julian, Fabrizio y Nikolai en un épico partido de béisbol, aunque quizá lo más interesante de todo esto es que no están jugando contra humanos, sino que sus rivales son robots.

Por supuesto que The Strokes no son muy buenos que digamos en los deportes, es por eso que van perdiendo por 56 carreras y el equipo contrario los está humillando gacho. Pero de la nada los agarran distraídos y el buen Julian aprovecha el momento para ponerse las pilas y anotar su única carrera, la cual festejan –con champaña y toda la cosa– casi como si hubieran ganado la Serie Mundial. Esto es lo que pasa cuando dejas el ejercicio por el rock, jiar jiar.

Basta de hablar, mejor no les contamos más. Dejen lo que están haciendo y chequen a continuación a The Strokes demostrando sus dotes en el béisbol en el video de “The Adults Are Talking”: