No cabe duda que dentro de la industria musical, surgen un montón de colaboraciones espectaculares. De vez en cuando, esas bandas y artistas que nos encantan nos vuelan la cabeza juntándose con otros musicazos increíbles para regalarnos momentos inolvidables. Tal es el caso de The Strokes, quienes recientemente dejaron al público con la boca abierta al invitar al escenario ni más ni menos que a Eddie Vedder.

Como recordarán, durante este 2022, la banda neoyorquina ha estado de gira por gran parte del mundo para promocionar su más reciente material discográfico, The New Abnormal. Incluso tuvimos chance de verlos tres veces en nuestro país, cuando formaron parte de festivales como Tecate Pa’l Norte y Corona Capital Guadalajara, aunque también dieron un showsazo en el Foro Sol de la CDMX junto a The War on Drugs y Mac De Marco (POR ACÁ les dejamos la reseña ed ese concierto).

Foto: Stephania Carmona

The Strokes sorprendió a todos invitando a Eddie Vedder al escenario

Sin embargo, por ahora, The Strokes andan en el tour de los Red Hot Chili Peppers como uno de los actos invitados para los conciertos que están armando por Estados Unidos y a los que se han unido artistas como HAIM, Thundercat, Beck y muchos más. Pero en la más reciente fecha que dieron en Seattle, Julian Casablancas y compañía nos regalaron un momento épico tocando junto al mismísimo Eddie Vedder.

Resulta que el pasado 3 de agosto, la agrupación de Nueva York subió al escenario del T-Mobile Park y aprovechando que el frontman de Pearl Jam estaba de regreso en la ciudad luego de la gira que se aventó por Europa junto a su banda, se subió a tocar un clásico de Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture, la poderosísima “Juicebox” que con la voz de Eddie sonó simplemente brutal. A continuación les dejamos un video de su colaboración.

De acuerdo con Consequence of Sound, Eddie Vedder ha descrito esta rola como una de sus canciones favoritas. Anteriormente recordó que le dijo al frontman de The Strokes lo mucho que le gustaba la canción y cómo Julian se sonrojó y admitió que tomó una parte de ella de “Not for You” de Pearl Jam. “No tenía ni idea, todavía no lo escucho realmente (hablando del fragmento)… Creo que es totalmente original. Cada vez que puedo tocarla con ellos, estoy más que contento”, dijo Vedder, quien ya se había subido a cantar esta canción con la banda en el Ohana Festival de 2019.