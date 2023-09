Lo que necesitas saber: La IA sigue ganando terreno en la música, tanto así que una rola creada con esta tecnología tiene chance de llevarse el premio más importante de la industria.

No cabe duda que la inteligencia artificial no para de sorprendernos. Existe un debate ente usar o no esta tecnología, pues así como puede echarnos la mano en nuestro día a día, también puede salir contraproducente. Sin embargo, es impresionante ver lo capaces que son hacer cosas que jamás imaginamos. Como el caso de una supuesta rola de Drake y The Weeknd hecha con IA que podría llegar a los Grammy… así como lo leen.

En abril de este año les contamos la historia de esta peculiar canción llamada “Heart On My Sleeve”, escrita y producida por el productor anónimo Ghostwriter, la cual explotó en cuestión de horas y alcanzó 13 millones de visitas solo en TikTok cuando apareció por primera vez en la aplicación a principios de 2023. Un verdadero trancazo porque sí parecía una colaboración real entre estos artistas.

La rola creada con IA de Drake y The Weeknd sigue dando de qué hablar/Foto: Getty Images

Aunque no lo crean, la rola de Drake y The Weeknd hecha con IA podría entrar a los Grammy

Pero la cosa no paró ahí, ya que en las principales plataformas de streaming, esta rola de The Weeknd y Drake creada con inteligencia artificial también tuvo cientos de miles de reproducciones, con más de 100 mil visitas en YouTube antes de que Universal Music Group interviniera y la prohibieran reclamando derechos de autor.

Sin embargo, a pesar de que “legalmente” ya no está disponible, esta canción sigue dando de qué hablar. Resulta que un representante de Ghostwriter confirmó a The New York Times que “Heart On My Sleeve” podría competir por el Grammy, pues la enviaron para la consideración de la Academia de la Grabación en dos categorías: Mejor Canción de Rap y Canción del Año, las cuales gana el compositor de la rola, no quien la interpreta.

Esta peculiar canción podría participar en las nominaciones de los Grammy//Fotos: Getty/Reuters

De acuerdo con NME, el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., la canción de Drake y The Weeknd hecha con inteligencia artificial podría ser elegible por motivos creativos y por ser una composición original escrita y grabada por humanos… así como lo leen, no es broma ni lo estamos inventando.

A pesar de que técnicamente puede llevarse un premio, “Heart On My Sleeve” tiene un gran obstáculo para entrar en las nominaciones de los Grammy. Uno de los requisitos para que la canción sea elegible es que “debe estar disponible en todo Estados Unidos a través de tiendas físicas y/o servicios de streaming”, y debido a su prohibición, esto podría hacer que la rola no sea elegible.

De cualquier manera, el antecedente que deja esta canción hecha con inteligencia artificial en la industria musical es enorme y nos deja más preguntas que respuestas. ¿Realmente es válido que la rolas creadas con esta tecnología sean consideradas para llevarse el premio usando voces artificiales de artistas famosos? ¿Hasta donde llegará la IA y qué tanto terreno ganará en el arte? Bueno, pues eso lo sabremos en unos cuantos años.

