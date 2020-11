¿The Weeknd vs los Grammy? El cantante denunció corrupción y la Academia respondió así

El día de hoy, la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación en Estados Unidos dio a conocer a los nominados a los premios Grammy. Y aunque seguramente muchos se emocionaron al ver a su artista favorito contendiendo por alguna categoría, el anuncio de las nominaciones no estuvo exenta de polémica.

La sorpresa más grande en la revelación de los nominados tuvo que ver con The Weeknd. En esta ocasión, el cantante canadiense no brilló por su música como habitualmente sucedería; el problema es que no estuvo considerado para ninguna categoría en la premiación de 2021. La noticia provocó algunas declaraciones del artista y de su público luego de que él entregara After Hours, uno de los discos más aclamados del año.

The Weeknd previo a los Grammy

The Weeknd regresó en marzo de este año con After Hours, su cuarto disco de estudio. El material resultó un rotundo éxito a lo largo de 2020, impulsado sobre todo por la canción “Blinding Lights” que se ha mantenido en las listas de popularidad desde su lanzamiento.

Además, el cantante canadiense de origen etíope recientemente anunció su aparición como el encargado de realizar el Halftime Show del Super Bowl en febrero próximo y también el fin de semana pasado dio una aclamada presentación en los American Music Awards. Con esas cartas, cualquiera hubiera pensado que dominaría o al menos sería considerado para varias categorías en los Grammy, pero sorpresivamente no sucedió así.

Ver en YouTube

También puedes leer: DUA LIPA, LADY GAGA, TAME IMPALA Y MÁS: ESTOS SON TODOS LOS NOMINADOS A LOS GRAMMY 2021

Abel denuncia corrupción; la organización del Grammy responde

Tras darse a conocer a los nominados (entre lo que encontramos nombre de la talla de Dua Lipa, Taylor Swift, Beyoncé, Justin Bieber o Billie Eilish) y ver que su nombre no figuraba en ninguna categoría, The Weeknd se pronunció en redes sociales con un efusivo mensaje.

Abel Makkonen Tesfaye -nombre real del canadiense- se lanzó directamente contra la organización de los Grammy. A través de su cuenta de Twitter, el compositor de “Heartless” denunció un acto de corrupción por parte de la Academia de la Grabación. “La corrupción permanece en los Grammy. Nos deben transparencia a mí, a mis fans y a la industria”.

De acuerdo con Variety, algunas versiones indicaban que The Weeknd estaba en negociaciones con la Academia para presentarse en la premiación el 31 de enero. Sin embargo, las pláticas no habrían prosperado pues el artista ya estaba programado para actuar en el Super Bowl una semana después, lo cual complicaría agendar un calendario.

Ante esas especulaciones y tras la declaración del cantante en Twitter, Harvey Mason Jr, director de la Academia de la Grabación, desmintió que la ausencia de The Weeknd tuviera que ver con una negociación fallida. Esto fue lo que dijo Mason a Variety:

Entendemos que The Weeknd esté decepcionado por no haber sido nominado… Me sorprendió y puedo empatizar con lo que está sintiendo. Su música de este año fue excelente y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de admiración de todos. Nos emocionamos cuando descubrimos que actuaría en el próximo Super Bowl y nos hubiera encantado que también actuara en el escenario de los Grammy el fin de semana anterior… Para ser claros, la votación en todas las categorías terminó mucho antes de que se anunciara la actuación de The Weeknd en el Super Bowl, por lo que de ninguna manera podría haber afectado el proceso de nominación.

Las redes reaccionaron

Desde luego, las reacciones en redes sociales no faltaron. La ausencia de The Weeknd en las nominaciones a los Grammy 2021 provocó que seguidores sus fans resintieran, casi tanto como él, la nula presencia de su nombre en categorías como Grabación del Año, Disco del Año o Canción del Año.

Y tú ¿consideras que fue justo excluir al cantante de la premiación? Sin duda, esta es una de las nominaciones más polémicas en la historia reciente de los Grammy. Habrá que ver en qué termina el conflicto -si se le puede llamar así- entre el canadiense y la Academia de la Grabación. Por lo mientras, acá unas reacciones en redes.