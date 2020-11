Remixes brgs: The Weeknd y Maluma se unen (inesperadamente) para “Hawái” y Twitter explotó

Ya estuvo bueno de sorpresas, 2020… En los últimos meses y además de la bendita pandemia que nada más no quiere irse, han pasado un montón de cosas –sobre todo en el mundo de la música– que nos han dejado con el ojo cuadrado. Cuando creíamos que la colaboración más bizarra que nos tocaría escuchar este año era la de la Banda MS con Snoop Dogg, llegan Maluma y The Weeknd para decirnos “quítate que ahí te voy”.

Al cantante colombiano no le estaba yendo tan bien que digamos, sobre todo después del chisme que se armó cuando estrenó “Hawái”, una rola donde supuestamente le dejaba un recadito a su ex, Natalia Barulich y a su nueva conquista, la estrella del futbol brasileño, Neymar. Pero afortunadamente para él, la canción empezó a sonar por todos lados y su carrera se levantó, a tal punto de que está trabajando con artistas internacionales.

Maluma y… ¿The Weeknd?

Hace algunos días, Maluma anunció con bombo y platillo que colaboraría con uno de los artistas más importantes de la actualidad, el mismísimo The Weeknd (o El Fin de Semana pa’ los cuates, jiar jiar) en un remix para su último hit. Por si esto no fuera suficiente, el propio cantante de “Blinding Lights” confirmó en sus redes sociales esta noticia con un par de fotografías y por supuesto que desde entonces creció la expectativa.

Y después de aguantar unas cuantas horas, lanzaron la nueva versión de “Hawái” y a decir verdad… suena casi igual a la original. Pero sin duda lo que sobresale es que Abel Tesfaye se aventó como los grandes a cantar en español aunque para ser honestos su voz en nuestro idioma suena igualita a la de Romeo Santos , haciendo que miles de personas en México y Latinoamérica se volvieran locas con sus frases poco entendibles.

Pero mejor no les contamos más, a continuación les dejamos la versión de “Hawái” de Maluma junto a The Weeknd, para que la escuchen y juzguen ustedes mismos:

Y por supuesto que llovieron los memazos

Algo de este tamaño claro que no pasó desapercibido, es por eso que el internet no se tardó nadita en reaccionar y tirar uno que otro meme sobre esta rola que nadie vio venir. Y como suele suceder, hubo quien de plano la odio –y aprovechó para soltar varios chistes sobre la voz del buen The Weeknd–, pero también aparecieron los que no dejaron pasar la oportunidad para recordar todo el rollo con Neymar.

Pero en general y sobre todo en Twitter, andan volados porque muchos consideran que esta fue una de de las mejores colaboraciones del año, ¿será? ¿Les gustó esta canción o creen que es una más del montón? Por acá les dejamos los mejores memazos y reacciones que nos dejó el remix de “Hawái”:

