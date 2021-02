“No apostaría por ello”: The Weeknd dice que no habrá invitados en el show de medio tiempo del Super Bowl

Que ni se emocionen, dice… A mediados de noviembre pasado, la NFL anunció oficialmente que The Weeknd sería el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LV. Desde entonces, la expectativa sobre la presentación se ha mantenido a tope junto con las especulaciones sobre los invitados especiales.

Sin embargo, respecto a este último punto, el cantante canadiense ha sido muy claro. En una reciente entrevista previo al gran evento del domingo 7 de febrero, Abel Tesfaye – su nombre real- confirmó que no habrá más artistas en el escenario durante su actuación (para que ni se emocionen).

Los rumores sobre los invitados

Tan solo hace unas semanas, comenzaron los rumores sobre los posibles invitados que The Weeknd podría incluir en su setlist para el show de medio tiempo. Sonaron por ahí Daft Punk, Kendrick Lamar y Ariana Grande como los nombres de lujo que podrían entrarle al momento. Vaya, en la semana previa al gran partido del Super Bowl, incluso se puso sobre la mesa la aparición de Rosalía.

Recordemos que el dúo francés ha colaborado con el cantante en rolas como “Starboy” y “I Feel It Coming”, mientras el rapero hizo lo propio con “Pray For Me”. Por su parte, Ariana ha trabajado con Tesfaye en los tracks “Love Me Harder” y “Off The Table”. La española, además, se unió a él en un polémico remix para “Blinding Lights”. Es decir, todos eran potenciales opciones para unirse a la presentación… pero no será así según el propio protagonista.

The Weeknd confirma que no habrá invitados

Luego de varios días en los que los fanáticos se la pasaron especulando sobre los posibles invitados al show de medio tiempo, The Weeknd por fin aclaró esa posibilidad. “He estado leyendo muchos rumores… No apostaría por eso”, dijo en una entrevista con la presentadora Kay Adams para NFL Network (vía Variety).

El compositor oriundo de Canadá y de raíces etíopes lanzó en 2020 After Hours, un disco que nos presenta la historia de un personaje de traje rojo cuya aventura inicia en Las Vegas con una descontrolada fiesta (“Heartless”) para luego tener una mala noche donde es golpeado (“Blinding Lights”).

Ver en YouTube

Posteriormente, este misterioso y alocado protagonista es decapitado (“In Your Eyes”) y aparentemente devuelto a la vida (“Too Late”). Las últimas presentaciones de The Weeknd como en la de los American Music Awards 2020 vimos al sujeto con varios vendajes en la cara, mismos que se quitó en el video para “Save Your Tears”, revelando una cirugía estética -que solo es parte del concepto del álbum-.

Al parecer, The Weeknd retomará la trama de este personaje para el show de medio tiempo del Super Bowl y eso habría influido en que no se incluyeran invitados musicales. “No había espacio para encajarlo en la narrativa, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que sí. No hay invitados especiales“, comentó a Kay Adams en la charla.

Con esta decisión, Tesfaye rompe la tradición de llevar a otras luminarias de la música a la actuación del partido más importante de la NFL -aunque, siendo específicos, Lady Gaga también rompió la costumbre en 2017-. Pues bueno, veremos qué tal sale todo esto y qué es lo que tiene preparado el compositor de “Can’t Feel My Face”.