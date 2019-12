El surgimiento de (casi) cualquier género musical invariablemente tendrá diferentes historias que afirman su tiempo y lugar de origen. Per se no es malo ni significa que alguien esté fundamentalmente equivocado. En un mundo globalizado cada día es más complicado afirmar qué banda tiene un sonido pionero. Sin embargo, Pete Townshend de The Who, afirma que su banda es la que inventó el heavy metal…

En la última entrevista hecha por el Toronto Sun al icono de The Who, le mencionaron que su nuevo album (WHO) “no tiene ese sonido clásico de rock feroz” del apogeo de The Who. Para lo que el guitarrista respondió:

“No suena como The Who de esos primeros años del heavy metal. De alguna forma inventamos el heavy metal con Live at Leeds. Fuimos copiados por muchas bandas, principalmente por Led Zeppelin, ya sabes, batería pesada, bajo pesado, guitarra solista pesada y algunas de esas bandas, como Jimi Hendrix por ejemplo, lo hicieron mucho mejor que nosotros. Cream, con Eric Clapton y Jack Bruce y Ginger Baker, llegaron en el 67, el mismo año que Jimi Hendrix, y en cierto sentido nos robaron el sonido. Entonces, para las personas que quieran escuchar ese viejo sonido de heavy metal, hay muchas bandas que pueden proporcionarlo. Entonces, en realidad no es lo que podemos hacer hoy. Incluso si quisiéramos, nunca estuvo en mi lista de deseos”.

Bien, es hora de poner a prueba sus palabras: Sí, The Who fueron bastante pesados ​​para su tiempo, y fueron una de las primeras grandes bandas en lo que respecta al hard rock. Pero en lo que respecta al heavy metal, Townshend se puede estar echando unas flores de más… Para empezar, Live at Leeds, el icónico álbum en vivo al que se refiere, fue grabado el 14 de febrero de 1970 y salió en mayo de ese año. Un día antes de que The Who tocara ese concierto, Black Sabbath lanzó su debut homónimo, considerado durante mucho tiempo como el primer álbum de heavy metal de toda la historia.

Además, ninguna de las bandas a las que Townshend hace referencia se han considerando como heavy metal, aunque Zeppelin, Hendrix y Cream definitivamente influyeron en el metal. En todo caso, Townshend podría argumentar que The Who “inventó” el punk rock. La canción “My Generation”, que contiene una serie de elementos punk-rock, fue lanzada en 1965, mucho antes de los álbumes proto-punk de The Stooges y otros. Así que al final no es que The Who no haya influenciado con su sonido pesado a la creación de lo que hoy como conocemos como heavy metal, pero definitivamente no fueron los únicos ni los más importantes.

Los legendarios rockeros del Reino Unido acaban de lanzar su primer álbum en 13 años simplemente titulado WHO. El LP llegó el 6 de diciembre y debutó en el número 2 en la lista Billboard 200.