Hace una década, tres jóvenes ingleses debutan con un disco homónimo que sacudió a la industria musical por tener letras melosas cargadas de sonidos ambientales, hablamos de The xx. Desde entonces la banda de Londres ha lanzado dos álbumes de estudio más –Coexist y I See You– y se ha consolidado a nivel mundial, pero la verdad es que sentimos como si hubiera pasado una eternidad desde que escuchamos por primera vez verdaderos rolones como “I Dare You”, “On Hold” o “Say Something Loving”.

Afortunadamente para todos, The xx ha confirmado que están trabajando en música nueva y lo más seguro es que podamos disfrutarla antes de lo que pensábamos. Mientras todos se preparaban para recibir el año nuevo, la banda publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para desearle a todos sus fans un feliz 2020 y sobre todo, aprovecharon para decirles que no se desesperen, pues este año seguramente estrenarán disco.

“Mirando hacia el 2020! Todos hemos estado trabajando en nueva música, ¡no podemos esperar a compartirla con todos ustedes! ¡Esperamos que tengan el mejor año nuevo!”, fue lo que escribieron Jamie xx, Romy Madley Croft y Oliver Sim para emocionar a sus fans con su regreso para este 2020.

A principios de año el vocalista y bajista de la banda, Oliver Sim, dijo en una entrevista para la BBC Radio Music 6 que se había reunido con sus compañeros y que incluso estaban juntando todas las ideas que tenían para armar nuevas canciones, pero que aún no llegaba el momento en el que los tres estuvieran de nuevo en la misma habitación para componer material nuevo.

Este disco sería el primero de The xx en casi tres años, el último álbum que lanzaron fue I See You en 2017, con el que estuvieron tocando por todas partes del mundo y que los trajo hasta nuestro país para tocar en tres ocasiones, la primera en el Pabellón Cuervo de la CDMX, después en el festival Live Out 2018 y la última fue como uno de los platos fuertes del octavo capítulo del Corona Capital. Solo queda esperar a que la banda nos sorprenda lanzando en cualquier momento de este año su cuarto material discográfico.