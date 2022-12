Reportan como desaparecido al rapero Theophilus London

El rapero Theophilus London fue sido reportado como desaparecido. La familia del artista levantó un reporte ante el Departamento de Policía de Los Ángeles, de acuerdo con lo que informa Associated Press.

“Durante las últimas semanas, amigos y familiares de Theophilus London han estado trabajando juntos para dar con su paradero“, se lee en un comunicado que los representantes del cantante emitieron a los medios.

Imagen ilustrativa de Theophilus London. Foto: Especial.

Los familiares de Theophilus London mencionan que no han tenido contacto con el rapero desde julio de este 2022. En sus redes sociales no se registra actividad reciente y en Instagram, su último posteo es precisamente de hace cinco meses. El comunicado de sus representantes menciona que la última vez que alguien habló con él fue en julio, aunque no se revela quién es esa persona.

“Theo, tu papá te ama, hijo. Te extrañamos… Y todos tus amigos y parientes te están buscando. Dondequiera que estés, envíanos alguna señal. Pase lo que pase, iremos a buscarte, hijo“, se lee en una declaración del señor Lary Moses London.

La policía de Los Ángeles y la familia de London pidieron que cualquier información sobre el paradero del artista, se hiciera llegar a su primo Mikhail Noel a través de su cuenta de Instagram, @Mikhail Noel.

Theophilus London. Foto: Getty.

Los últimos lanzamiento del rapero

Más allá de sus últimas publicaciones en redes sociales, Theophilus London no ha estado muy activo en la industria musical. En este año, solo apareció como colaborador en la canción “Get Your Money” junto al artista australiano Young Franco, lanzada en septiembre pasado.

A finales del 2021, participó en el EP MDS de un artista británico conocido como Seb Wildblood. Y en 2020, lanzó el que hasta ahora es su más reciente disco de larga duración, Bebey, que incluye colaboraciones junto a Tame Impala y Lil Yatchy, entre otros.

Sus dos primeros álbumes, Timez Are Weird These Days y Vibes, se lanzaron en 2011 y 2014 respectivamente. Estos materiales llamaron la atención de la crítica ya que en uno de ellos llegó a trabajar con Kanye West. Incluso en 2014, London vino a México y fue parte del festival Ceremonia de ese año.