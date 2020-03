Las consecuencias del coronavirus ya empezaron a pegar en lo que más amamos. Todo empezó en China a mediados de enero y conforme transcurrieron lo días también su propagación. Migrando al resto de Asia, eventualmente Europa y ahora a América, el virus catalogado como pandemia está provocando cancelación de eventos masivos por todo el mundo. El ultimo ejemplo de esto, es la cancelación de la gira por Norteamérica de Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes. ¡Pero aguaaaanten! No se nos vayan de cabeza… Afortunadamente, el común error de no contemplar a México en “Noertemaérica” nos ayudó. Las fechas de Yorke en México siguen en pie (por ahora).

Mediante un tweet, Thom Yorke anunció que pospone todo sus conciertos debido al virus COVID-19. El tweet se lee: “Debido a las restricciones establecidas para minimizar la propagación de COVID-19, lamentamos que se haya pospuesto la etapa norteamericana de la gira de Tomorrow’s Modern Boxes. Los que tengan boletos, por favor esperen para obtener información sobre una nueva gira más adelante este año. Disculpas por los inconvenientes”.

Due to restrictions put in place to minimise the spread of COVID-19, we regret that the North American leg of the Tomorrow’s Modern Boxes tour is postponed.

Ticket holders, please standby for information on a new routing for later this year. Apologies for the inconvenience.

— Thom Yorke (@thomyorke) March 13, 2020