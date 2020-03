Esta semana para muchos, es una que empieza en aislamiento. Para cuidarnos del coronavirus y evitar su propagación, una de las medidas principales de seguridad es que todos nos pongamos en cuarentena hasta ver que la situación empiece a mejorar. Ante esto, toca trabajar en casa (aquí te decimos como hacerlo sin morir en el intento), toca ver nuevos contenidos como series y televisión, y toca escuchar mucha pero mucha música para estar animados todos los días. Ahora, Thundercat nos ayuda con una nueva canción llamada “Fair Chance” a hacer de la playlist semanal una mucho más sabrosa.

Tres años después de lanzar su tercer álbum de estudio Drunk, Thundercat regresará el próximo mes con un nuevo álbum llamado It Is What It Is. Este nuevo disco presenta una serie de invitados especiales, como Flying Lotus y Kali Uchis. Pero también hay una colaboración con Ty Dolla $ign y Lil B, justamente la que nos acaba de compartir, que sirve como tributo al querido amigo y colaborador de Thundercat, Mac Miller.

“Esta canción es sobre Mac… cuando falleció sacudió el terreno para la comunidad de artistas”, dijo Thundercat sobre la canción recién lanzada. “Ty es un tipo fuerte y cuando escuchó la canción supo exactamente lo que debería ser”, agregó Thundercat. “Yo estaba allí cuando la grabó. Hablamos sobre lo que era, e hizo lo que sintió que era correcto, y me encanta lo que hizo”.

“Fair Chance” llega como el segundo sencillo de It Is What It Is después de que lanzara “Dragonball Durag” hace un par de semanas. Para que le aparten unos minutos de sus reproducciones diarias a Thundercat y a su nuevo álbum, deben saber que será lanzado el próximo 3 de abril a través de la disquera Brainfeeder de FlyLo.

En otras noticias de Thundercat, su gira por Estados Unidos ha sido cancelada debido al brote de coronavirus. Sin embargo, su presentación en México siguen en pie. El virtuoso del bajo –por el momento– se presentará en el Plaza Condesa este próximo 24 de mayo. Puedes encontrar más información aquí. Ahora, a disfrutar de su nueva rola “Fair Chance”: