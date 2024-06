Lo que necesitas saber: Si no pueden escuchar las sesiones que Tiny Desk Concerts ha lanzado este 2024, acá les dejamos algunas de las mejores sesiones del año.

Si algo tenemos claro es que las sesiones de Tiny Desk Concerts de la National Public Radio (NPR en sus siglas en inglés) se han convertido en uno de los espacios más importantes de la industria musical. Y no lo decimos a la ligera, pues por ese pequeño “escenario” íntimo, rodeado de libreros, escritorios y objetos curiosos, se han presentado nombres muy grandes y otros que más adelante ganaron nuestra atención.

Coldplay, Mac Miller, The Cranberries, The 1975, Florence + The Machine, Anderson .Paak, Natalia Lafourcade, Phoenix, Tyler, The Creator, Dua Lipa, Tame Impala, C. Tangana, Billie Eilish, Black Pumas y hasta The Flaming Lips son algunos de los artistas que han participado en estos shows, dejando claro que es un foro que deben pisar para demostrar de qué están hechos.

Repasemos 10 de las mejores sesiones de Tiny Desk Concerts del 2024

Cada semana, NPR publica nueva sesiones de Tiny Desk Concerts donde participan un montón de artistas de todo el mundo. Y sí, tenemos claro que no siempre podemos echarle oído a todas las increíbles presentaciones que graban (porque la cantidad de sets que suben tan solo en un mes nos da para escuchar buena música por un buen rato).

Y como sabemos que les encantan los Tiny Desk, pero quizá no les alcanza el tiempo para chutárselas, acá les armamos una lista con algunas de las nuevas sesiones que han aparecido este 2024 y que de plano, no pueden dejar pasar. Ya sea porque la armó un artista muy choncho o una propuesta que tienen que conocer. Así que pónganse cómodos y láncense por sus audífonos, porque los van a necesitar.

Kevin Kaarl

Comenzamos esta lista de las mejores sesiones de Tiny Desk Concerts en lo que va del 2024 con uno de los artistas mexicanos más talentosos de la actualidad. Kevin Kaarl fue uno de los primeros en arrancar el año tocando en las oficinas de NPR y se rifó con una presentación sumamente íntima y emotiva, de esas que te llegan directo al cora.

Durante su sesión y acompañado de su banda, el músico chihuahuense se aventó un set en el que sonaron rolas como “Me Va a Costar”, “Te Quiero Tanto”, “Vámonos a Marte” y por supuesto, “San Lucas”, dejando en claro el enorme crecimiento que ha tenido en los últimos años, convirtiéndose en el representante actual a nivel mundial del folk mexa (acá les contamos más sobre Kevin).

The Japanese House

Del folk nos pasamos al indie pop, con la impresionante sesión que se armó Amber Mary Bain –mejor conocida como The Japanese House– para los Tiny Desk Concerts. Y es que no exageramos cuando decimos que de toda la lista que verán, esta es una de las presentaciones más impresionantes que hemos visto este año en el canal de NPR Music, pues se clava por completo en la onda acústica.

La cantautora británica dejó de lado el electro-pop para reinterpretar cuatro de las canciones de In the End It Always Does, su más reciente disco, con arreglos nuevos en los que se olvida por completo de los sintetizadores para resaltar los sonidos más orgánicos de la batería, un violín, un piano y el saxofón. Una joyita que no se pueden perder.

Kelela

Como podrán notarlo, en esta lista incluiremos a un montón de talento femenino, porque definitivamente son las que más se han rifado en los Tiny Desk Concerts de 2024. Y el claro ejemplo de esto es Kelela, quien nos dejó con la boca abierta con la sesión tan íntima que se armó donde prácticamente, se desafío a sí misma.

Lo decimos porque cambió elementos clave de sus grabaciones (como baterías intensas y un montón de efectos) por un arpa y un piano. El resultado es un show sumamente personal en el que la cantante estadounidense nos regaló versiones muy profundas y emotivas de rolas como “Raven”, “Take Me Apart”, “Bank Head”, “Waitin”, “Enough”, “Bluff” y “The High”. Simplemente una maravilla.

Justin Timberlake

Ok, sabemos que Justin Timberlake no es santo de la devoción de muchos. Sin embargo, debemos aceptar que a diferencia de otros artistas mainstream, le echó muchas ganas a su sesión en Tiny Desk Concerts, armando una presentación muy divertida y de las que más músicos ha tenido tocando en vivo en el pequeño rincón musical de NPR Music.

Durante 25 minutos, Justin armó un setlist con el que festejó gran parte de su carrera (en particular de sus primeros años como solista), pues se chutó un popurrí con hitazos como “Rock Your Body”, “Pusher”, “Love Girl”, “Until The End Of Time”, “Selfish”, “What Goes Around” y “SexyBack”. Y sí, claro que quedaron fuera otros éxitos, pero la energía del cantante y su banda fueron suficientes para dar un show muy rifado.

Chappell Roan

Definitivamente, Chappell Roan es una de las artistas más interesantes que tenemos en la actualidad, pues su música combina el synth pop ochentero super dark con el sonido del pop de inicios de los 2000, junto con una estética visual influenciada por la onda drag queen. Y por supuesto que toda esa vibra que transmite tanto arriba como abajo del escenario la llevó a su sesión en Tiny Desk Concerts.

Además del look que se armó (y que la acompañó su banda vestida completamente de rosa), la cantautora dio una presentación llena de energía y magnetismo que nos dejó con ganas de más, donde se aventó varias rolas de su disco debut, The Rise and Fall of a Midwest Princess, dejando claro por qué es una de las figuras en ascenso que debemos tener fija en el radar.

Sleater-Kinney

Claro que el rock no podía faltar en esta lista de presentaciones de Tiny Desk Concerts en este 2024. Y como buenas representantes tenemos a Sleater-Kinney, quienes se lanzaron a las oficinas de NPR Music para aventarse unos buenos guitarrazos en una presentación que tuvo momentos emotivos y otros de gran ingenio musical.

Carrie Brownstein y Corin Tucker, acompañadas de su banda de puras chicas, se rifaron un showsazo de aquellos, tocando versiones diferentes de rolas importantes de su carrera (que incluso podríamos considerar clásicos), como “Jumpers”, “Modern Girl”, “Say It Like You Mean It” y “Untidy Creature”. De plano, este grupazo llevó toda la vibra y actitud del girl power a Tiny Desk Concerts.

Hot Chip

Quizá piensen que Hot Chip sería una banda que sonaría extraño en una sesión para Tiny Desk Concerts, pues se sabe que para tocar en vivo utilizan un montón de equipo. Sin embargo, le dejaron claro al mundo que podían aventarse una presentación más sencilla e íntima con unos cuantos instrumentos, los cuales hicieron que sonaras brutales y confirmando

La actuación de la agrupación británica en las oficinas de NPR se sintió como un regreso a sus inicios: un dulce regreso a algunos de los instrumentos con los que el grupo creó por primera vez su característico y divertido sonido. Así, se aventaron versiones casi acústicas de temazos como “Over and Over”, “Ready for the Floor”, “Boy From School” y “Look At Where We Are”, que la verdad, suenan increíbles y nos dan ganas de que saquen en un EP o algo así.

Willow

A pesar de que empezó a ganar popularidad hace algunos años, Willow lleva un buen rato haciendo música. Y demostró de lo que es capaz con su sesión en Tiny Desk Concerts, pues se rifó como las grandes, pues con una energía ilimitada y una presencia magnética en el escenario, dejó hipnotizado al público con su rango vocal y la enorme expresión que transmite a la hora de interpretar sus canciones.

Junto a su banda (compuesta por puras mujeres), Willow elevó su voz y llevó canciones como “Wait A Minute”, “Symptom of Life”, “Split”, “Run!” y “Big Feelings” al otro nivel. Eso fue más que suficiente para que esta joven artista diera una presentación espectacular, con la que confirmó por qué hay tanto hype en ella dentro de las nuevas propuestas del pop alternativo.

Ana Tijoux

Por supuesto que el talento latino no podía faltar dentro de las sesiones de Tiny Desk Concerts para este 2024. Y representando a Chile, llegó ni más ni menos que Ana Tijoux, quien se lució con su participación en las sesiones de NPR Music, pues a través de sus canciones, hizo comentarios culturales y críticas políticas, dos características importantes de su música.

Para que se den una idea, la presentación de la rapera y artista fue una celebración a vivir por amor a la música y bailar por amor a la vida al ritmo de rolas como “1977”, “Óyeme” y “Sacar la voz”. Pero el show también tuvo un toque de protesta, ya que durante “Vida”, Tijoux citó “Manifiesto”, la canción de Víctor Jara que se alza en contra del autoritarismo.

Nelly Furtado

Para cerrar con broche de oro, tenemos a una artista que visitó México este 2024. Así es, se trata de ni más ni menos que Nelly Furtado, quien luego de aventarse una de las mejores presentaciones que vimos en el festival Tecate Emblema (acá les dejamos la reseña), estrenó su sesión para Tiny Desk Concerts y nos dejó con la boca abierta.

A lo largo de 21 minutos, la artista canadiense se chutó 11 rolas, algunas de ellas completas y otras en popurrís, entre las que destacan hits como “Say It Right”, “Explode”, “Powerless (Say What You Want)”, “Promiscuous”, “All Good Things (Come To An End)” y “I’m Like A Bird”, su remix de “Get Ur Freak On” de Missy Elliott y hasta una rola nueva. De plano, con esta participación, Nelly armó un pachangón para celebrar su carrera musical y el legado que tiene en el pop.

