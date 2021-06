¡Fuimos timados! Esta es la forma correcta de pronunciar Blink-182

Blink-182 es una de las bandas más conocidas en el género del punk rock, algo que inevitablemente los ha llevado a tener una sólida base de fans –y seguidores en general– que no dudan en corear su nombre en cada show y festival en el que la banda californiana se presenta.

Si bien el trío conformado por Mark Hoppus, Travis Barker y Matt Skiba son bastante conocidos, parece que muchos y muchas hemos vivido en el engaño, pues cabe mencionar que el nombre de la banda tienen una pronunciación muy peculiar que pocos han dicho de manera correcta.

Tal parece el nombre de la banda no se pronuncia como ‘Blink one eighty two’, ‘Blink one eight two’, ni mucho menos ‘Blink ciento ochenta y dos’. Ahora que la banda ha dado de qué hablar (desafortunadamente por noticias no muy buenas en cuanto a la salud de Hoppus), recordamos cuando Tom DeLonge reveló la manera correcta de pronunciar Blink-182.

Fue en el año 2018 cuando el exintegrante de la agrupación, a través de su cuenta de Twitter, corrigió al presentador James Corden quien afirmaba que el mundo estaba cometiendo un grave error, ya que el nombre de Blink-182 se pronunciaba como ‘Blink one hundred and eighty two’. Algo que DeLonge desmintió.

“En realidad es … Blink eighteen-two. La gente se ha equivocado durante años. A veces esto puede suceder con un arte muy complejo, reflexivo y elevado”, indicó en ese entonces el exguitarrista de la banda, quien dejó a la agrupación ahora comandada por Mark Hoppus para seguir su sueño de investigar el fenómeno OVNI (entre otras cosas).

It’s actually— Blink eighteen-two. People have all gotten this wrong for years. Sometimes this can happen with very complex, thoughtful and elevated art. https://t.co/jmsfv401KF

— Tom DeLonge (@tomdelonge) November 19, 2018