Ámonos: Tom DeLonge planea revelar más videos de ovnis que tiene guardados

Sin duda algo que nos dejó el ojo cuadrado cuando lo supimos fue cuando Tom DeLonge anunció en 2015 que tras casi 23 años de carrera junto a Mark Hoppus y Travis Barker, saldría de Blink-182. En aquel momento continuó con otro gran proyecto musical, Angels & Airwaves y hasta sacó un disco como solista, pero lo más importante de todo fue que dejó la música por un rato para dedicarse a su verdadera pasión: la investigación del fenómeno ovni.

Muchos lo tacharon de loco, pues pensaron que se le había zafado un tornillo. Sin embargo, le calló la boca a todos después de años mirando el cielo y fundando una empresa especializada en el tema, To The Stars Academy of Arts & Science, porque en septiembre de 2019 la Marina de los Estados Unidos confirmó que los videos que mostró de objetos voladores no identificados eran reales.

Por si esto no fuera suficiente, el ejército del país vecino anunció que invertiría la nada despreciable cantidad de 750 mil dolarucos en la investigación de Tom DeLonge. Desde entonces, se convirtió en una persona respetada a la hora de hablar de ovnis, pero tal parece que esto no es lo único que tiene para nosotros, pues piensa revelar muchos más videos que prueben la existencia de seres y objetos de otro planeta.

Resulta que el ex vocalista y guitarrista de Blink-182 confirmó su participación dentro del panel llamado Metaverse, que se transmitiría dentro de la edición virtual de la New York Comic-Con el próximo 16 de agosto. Además de DeLonge estarán presentes nombres respetados dentro de toda investigación, como Luis Elizondo, el cazador de ovnis y ex-agente especial del Pentágono.

Dentro de esta charla, se espera que Tom DeLonge y Luis Elizondo revelen videos nunca antes vistos sobre el fenómeno ovni, porque ambos son expertos y seguramente aún tienen mucho que contar. Pero otro motivo por el que este par estará en el panel es porque hablarán sobre Unidentified: Inside America’s UFO Investigation una serie que ha dado de qué hablar porque a mostrado otra cara de esta investigación.

DeLonge es el productor ejecutivo y apareció en los primeros capítulos que se estrenaron en History Channel, los cuales tienen como premisa seguir la investigación que hizo hace algunos años el Pentágono, cuando creían que era posible un ataque extraterrestre. Este proyecto se llamó Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales y qué creen, lo encabezó Elizondo.

Así que si no quieren perderse esta interesante plática –y en una de esas ver si se animan a mostrar más videos de ovnis– les recordamos que podrán ver el panel de Tom DeLonge el 16 de agosto a las 11:30 de la mañana hora del centro de México por el canal de YouTube de la New York Comic-Con.

All the small things, like Metaverse and aliens… 👽

Join Tom DeLonge (Blink 182) & Luis Elizondo (former head of AATIP) as they try to make sense of outer space, and shed new light on UFOs around the world, Aug 16 in the #ReedPopMetaverse 👉🏾 https://t.co/6iFws85O7Q pic.twitter.com/gTnUhq8GhF

— New York Comic Con (@NY_Comic_Con) August 10, 2020