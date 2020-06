¡Auch! Tom Morello acabó a un “fan” que no le pareció que Rage Against the Machine tomara posturas políticas

Si vamos a ser completamente honestos, todos alguna ves hemos balbuceado la letra de alguna canción porque nada más no entendemos lo que dice. Pero eso sí, nos encanta “cantarla”. No hay forma de negarlo. Pero ahora les presentamos el caso de un “fan” de Rage Against the Machine que llevó esto a otro nivel por completo.

El martes 9 de junio, un usuario de Twitter llamado Scott decidió compartir su sentir en cuanto a que Rage Against the Machine y Tom Morello estén tomando posturas políticas. Dijo firmemente que estaban “arruinando” su base de fans al compartir “basura política”. Hmm… Tal vez nunca ha prestado atención a las rolas de RATM, ya que la banda de California es una de las más políticas que han existido…

“Solía ​​ser un fanático hasta que salieron tus opiniones políticas”, escribió el fanático en un tweet que terminó por borrar. “La música es mi santuario y lo último que quiero escuchar es basura política cuando estoy escuchando música. En lo que a mí respecta, tú y Pink están acabados. Sigue abriendo la boca y arruinando tu base de fans”.

Ahora, Tom Morello tenía de dos: dejar pasar el tweet, o acabarlo como los dioses. Afortunadamente eligió la segunda. Morello tomó su cuenta de Twitter y le respondió a su peor fan: “Scott! De qué música mía eras fanático que no tuviera ‘basura política'”, dijo Tom. “Necesito saber para poder eliminarla del catálogo”.

Como se podía esperar, a partir de ese momento Twitter hizo lo que mejor sabe hacer: una lluvia de memes y comentarios de lujo que podría mantener entretenido a cualquier fanático de RATM.

Por ahí un fan respondió que la banda que escucha Scott es “Rage In Favor Of The Machine” (“Furia a Favor de la Máquina”), mientras que otro usuario escribió: “¿Contra… qué máquina crees que estabas enfurecido?, ¿la tostadora rota?, ¿una secadora defectuosa?, ¿una impresora sin tinta?”.

Scott!! What music of mine were you a fan of that DIDN’T contain “political BS”? I need to know so I can delete it from the catalog. https://t.co/AMpmjx6540 — Tom Morello (@tmorello) June 9, 2020

Aquí les dejamos otras joyitas:

-Conservadores: “A mí no me gusta que Rage Against the Machine de repente se puso todo político e izquierdista”.

–“1999”:

Conservatives: I don’t like that Rage Against the Machine has suddenly gotten all political and leftist 1999: pic.twitter.com/lXjH4HYQok — Comrade Lucky 🏴🚩 (@ComradeLuckyX2) June 10, 2020

–“Estadounidenses escuchando realmente de lo que canta Rage Against the Machine por primera vez”.

–“¿Nosotros somos la máquina?”.

American conservatives actually listening to what Rage Against The Machine sing about for the first time. pic.twitter.com/hugmoa1OcX — Tess Stenson (@TessStenson) June 10, 2020

–“Conservadores que aman a Rage Against the Machine”.

–“Huh. Me pregunto para qué es eso”:

conservatives who love rage against the machine pic.twitter.com/4U2tLwgLTc — taira (@safetyplague) June 9, 2020

Después de toda esta lluvia de comentarios no estamos seguros si Scott algún día se podrá recuperar. Pero de lo que sí estamos seguros es que en un futuro prestará mas atención a las letras de sus bandas favoritas…