¡Pura furia! Tom Morello se descarga en su nueva canción de protesta “Stand Up”

Las protestas de Black Lives Matter y movimientos anti discursos de odio poco a poco (como es natural) se desvanecen con el paso de los días. Aunque la fuerza sigue ahí, la conversación se difumina y da paso a otros temas de la misa importancia. Sin embargo, Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, no quiere que esto suceda tan rápido.

Tom Morello despertó con ganas de alzar la voz y presentó su nueva canción de protesta, “Stand Up”, apoyada de la voz del cantante de Imagine Dragons, Dan Reynolds. Así mismo, La canción también incluye contribuciones de la cantante Shea Diamond y el dúo electrónico The Bloody Beetroots.

Colaboraciones en “Stand Up”

Con un video que presenta las letras de la canción, Tom Morello muestra un enfoque dirigido a la brutalidad policial y otras formas de opresión. Los versos son entregados rápidamente por Reynolds y Diamond, mientras que el coro es particularmente pesado en términos de gritos vocales y riffs pesados como nos tiene bien acostumbrados.

En la rola, Dan Raynolds se avienta frases fuertes como: “Cuando llame a la policía, ¿me matarán?, ¿te matarán? / Cuando llamo a la policía, ¿me protegerán porque yo también soy de piel blanca?”. Por su parte Shea Diamond, quien también es una destacada activista por los derechos de las personas transgénero, también canta: “Todo el mundo me mira como si fuera solo mi género, pero soy un alma viva con mi propia agenda / Dime cómo eres el sacerdote y el acusador / ¿Cómo amas a un Dios que ama las ejecuciones?”.

Siéndole fieles a la razón de ser de una buena canción de protesta, todos los ingresos que se generen de “Stand Up” serán donados a diferentes organizaciones que velan por los derechos humanos. Igualmente Interscope, quien lanzó la canción, también donará una cantidad igual a las regalías derivadas de las transmisiones de la canción durante un período de tres años.

Tom Morello y Rage Against the Machine

Como ya bien saben los fanáticos de la banda de Los Ángeles, California, este año se estaban preparando para embarcarse en su gira de reunión después de 8 años de estar separados. Sus conciertos eran de los más esperados a nivel mundial, y viendo cómo se han desarrollado las cosas, hoy los necesitábamos más que nunca.

Ahora no queda mucho más que ser pacientes, dejar que nos crezca el pelo parejo, y esperar a que llegue el 2021 para poderlos ver en acción una vez más A Rage Against the Machine. Si quieres conocer todas sus nuevas fechas, puedes ingresar aquí.

A diferencia de Rage Against the Machine, Morello ha estado un poco más ocupado despertando el lado activista por el que siempre ha sido conocido. También le regaló una de sus guitarras clásicas a una pequeña niña de 10 años que se aventó un cover de triple instrumento de “Guerilla Radio”. Les dejamos lo nuevo de Tom Morello y preparen el headbang: