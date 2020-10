Puro héroe de la guitarra: ¡Tom Morello lanza un nuevo EP con Slash como invitado especial!

El 2020 se ha encargado de romper todos nuestros sueños e ilusiones, aunque también nos ha dado una que otra alegría –a pesar del coronavirus–. Y es que hablando específicamente de la música, muchos son los artistas que están usando su tiempo en casa para crear cosas espectacular y sorprendernos en el camino, y uno de ellos es Tom Morello que acaba de sorprendernos con un nuevo material discográfico.

Como recordarán, este año Rage Against The Machine tenía programadas varias fechas de reunión, entre ellas encabezando el festival Coachella en Indio, California. Sin embargo, y como ya nos quedó claro, por ahora esas presentaciones de la banda tendrán que posponerse para el 2021, aunque el guitarrista no se quedó con los brazos cruzados esperando que la pandemia terminara, de hecho ha estado muy activo por su propia cuenta.

Tom Morello nos presenta un nuevo EP

Hace algunos meses y cuando las marcas del movimiento Black Lives Matter estaban a la orden del día, Tom Morello colaboró con el cantante de Imagine Dragons, Dan Reynolds, en una canción de protesta llamada “Stand Up”. La canción –como su nombre indica– invita a las personas a levantarse en contra de las injusticias y sobre todo terminar con los discursos de odio en contra de cualquier sector de la población.

Pero esto no es lo único que ha hecho en los últimos días, pues anunció de la nada que lanzaría un nuevo EP llamado Comandante, del cual no sabíamos mas que el nombre y que llegaría a todos lados en cualquier momento. Y después de mucho misterio, Tom por fin estrenó este material discográfico que aunque no lo crean, tiene un montón de sorpresas escondidas que estamos seguros que nadie veía venir.

Se trata de una colección de tan solo 5 rolas donde Tom Morello cuenta con un invitado muy especial. En una de las canciones, “Interstate 80″, el guitarrista se bate a duelo con el mismísimo Slash, un sueño que le cumplieron a todos los fanáticos del rock. Y no solo eso, pues en “Secretariat” le rinde tributo a uno de los mejores guitarristas de la historia que lamentablemente perdimos hace unas semanas, el gran Eddie Van Halen.

Por si esto no fuera suficiente, también compartió su propia versión de una de las rolas más importantes de Jimi Hendrix, “Vodoo Child”, son 17 minutos de puros riffs potentes que te volarán la cabeza. Dejen lo que están haciendo y métanle unos buenos guitarrazos a su día cortesía de Tom Morello con su nuevo EP, Comandante: