¡Todo un crack! Tom Morello le regala su guitarra a la niña que covereó a Rage Against The Machine

Por acá somos fans de Nandi Bushell, la niña que 10 años desde hace un buen rato nos ha sorprendido con sus covers a un montón de bandas que nos encantan, como Queens Of The Stone Age o Nirvana, demostrando que la edad no es ningún impedimento para sacar en la batería, bajo o guitarra, rolas poderosas y que en algunos casos tienen un buen grado de dificultad.

Sin embargo, en los últimos días y debido a las protestas del movimiento Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd, esta pequeña ganó atención en todo el mundo por la versión que se aventó de “Guerrilla Radio“, uno de los temas de Rage Against The Machine que sin duda podrían reflejar perfectamente el momento histórico y social que estamos viviendo.

Por su puesto que el cover de esta niña –así como el de una pequeña que cantó tiernamente junto a su papá “Killing In The Name”– se volvió viral y llegó hasta los oídos del mismísimo Tom Morello, quien dijo en su cuenta de Twitter: “Bueno, ahora estamos en el camino correcto”, refiriéndose a que Nandi era un rayo de esperanza en medio del caos que en Estados Unidos están enfrentando.

Más allá de celebrar que las nuevas generaciones aprecien las rolas que compuso junto a Zach de la Rocha, Brad Wilk y Tim Commerford, el guitarrista decidió darle un regalo especial a esta talentosa músico para que siga tocando. En un video publicado en su canal de YouTube, Nandi Bushell mostró el detalle que Morello le envió hasta la comodidad de su casa.

En este clip vemos como la niña llega a una sala donde le muestra un video que el guitarrista le mandó sus felicitaciones y la animó a que no deje de sacar sus covers: “Hey Nandi, soy Tom Morello, quiero que recibas esta guitarra como un regalo de mi parte porque rockeas muy bien. Y ver a alguien rockeando así siendo tan joven realmente me da esperanza en el futuro”.

Mientras la pequeña Nandi veía en la pantalla como Tom Morello se deshacía en halagos hacia ella, él le contaba que empezó a tocar la guitarra hasta los 17 años, así que ella está muy adelantada para su edad. El músico terminó su mensaje diciendo: “Estoy deseando escuchar mucha más de tu música en el futuro. Tienes mucha alma y aquí hay un poquito de ‘Soul Power’ para ti”, añade el músico.

Después de ver el video que Morello le había mandado, la niña no podía con la emoción pero lo mejor estaba por venir, cuando abrió un case y de ahí salió una guitarra Fender Stratocaster Soul Power, el modelo que recientemente el guitarrista de Rage Against The Machine y Audioslave lanzó con la popular marca de guitarras.

Por supuesto que Nandi no dudó ni un segundo en colgarse de inmediato y le agradeció a Tom por la bellísima guitarra diciéndole: “estoy deseando tocar contigo. ¡Muchas muchas gracias!”. No cabe duda de que además de ser un guitarrista que nos vuela la cabeza con sus solos (atascados de Whammy), también tiene un enorme corazón.

Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación el video donde Nandi Bushell recibe la guitarra de Tom Morello: