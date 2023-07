Una de las apuestas más interesantes que nos ha traído Disney+ son sus documentales musicales. Que los hay para fans de la música de diferentes épocas, desde The Beatles con Get Back hasta otros sobre algunos de los artistas más sobresalientes del k-pop… Y en ese sentido, tenemos un nuevo tráiler de Tomorrow X Together: Our Lost Summer.

Este nuevo documental llegará a finales de este mes de julio a la plataforma para mostrarnos los detalles de la primera gira mundial realizada por los también conocidos como TXT. Y el asunto se ve bastante interesante.

Logo del documental. Foto: Disney+

Aquí el nuevo tráiler de ‘Tomorrow X Together: Our Lost Summer’

“Cuarta generación líder del k-pop… Primer álbum debut en Corea en ser incluido en la lista Billboard 200… Nuestro mayor sueño, nuestros momentos de eternidad“… Con estas frases arranca el nuevo tráiler de Tomorrow X Together: Our Lost Summer lanzado este lunes 3 de julio.

El nuevo documental, como dijimos arribita, se centrará en la primera mundial que el exitoso grupo surcoreano y la preparación de sus integrantes previo a sus shows en ciudades como Seúl (su natal Corea Del Sur), Chicago, Nueva York, San Francisco, y en festivales como Lollapalooza, entre otros eventos.

“Fue la primera vez que nos esforzamos tanto en una presentación… El primer verano que nunca olvidaremos“, dice el grupo en el nuevo tráiler del documental que les dejamos a continuación.

¿Cuándo se estrena el documental?

Cuéntenos, ¿qué les pareció el tráiler de Tomorrow X Together: Our Lost Summer? Ya falta muy poco para que se estrene el documental. Así que, ojo fans de TXT, que este trabajo llegará a Disney+ el 28 de julio próximo. Ahí les dejamos el dato para que lo tengan en su agenda y acá abajo, les dejamos el póster oficial del docu. ¿Emocionados?

Póster de ‘tomorrow X Together: Our Lost Summer’. Foto: Disney+