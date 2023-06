George Michael y Andrew Ridgeley tienen un lugar muy especial en la historia del pop de los 80, así como de la música británica. Es una historia digna de contarse a detalle y así se hará muy pronto… Este jueves 15 de junio, se compartió el nuevo tráiler del documental sobre Wham! de Netflix.

Este contenido llegará a la plataforma el próximo mes de julio y promete ser un viaje a través de la historia y el legado de los intérpretes de “Wake Me Up Before You Go-Go”.

Imagen del tráiler del documental de Wham! Foto: Netflix.

Aquí el nuevo tráiler del documental sobre Wham! de Netflix

En el nuevo tráiler del documental sobre Wham! de Netflix, podemos ver muchas imágenes de archivo que le darán a este contenido un toque muy especial que revivirá la nostalgia de épocas pasadas. Y es así como nos adentramos al origen del icónico grupo ochentero.

Con algunos testimonios de antaño, George Michael aparece en pantalla para contarnos cómo él y Andrew Ridgeley se conocieron desde que eran apenas unos niños. Enseguida, nos explican un poco sobre su ambición por convertirse en estrellas de pop… Y claro, también la parte más dura de ese viaje al éxito.

También se tocará la historia personal de George Michael, la forma en que siempre quiso llevar a la banda a otro nivel y sus ganas de trascender más allá de la figura de ser considerado un artista pop. Chequen aquí abajito el tráiler.

¿Cuándo se estrena el documental?

¿Qué les pareció el tráiler del documental sobre Wham! de Netflix? Luce bastante prometedor y otro punto que lo hace llamativo, es que lo dirige Chris Smith, el mismo que nos trajo hace algunos años el documental Fyre: The Greatest Party That Never Happened.

Bueno, pues si no se lo quieren perder, vayan anotando el dato: esta película se estrenará el 5 de julio en el servicio de streaming. Ahora sí, a esperar porque falta bien poquito para el estreno. ¿Emocionados?

George Michael en el documental de Wham! Foto: Netflix.