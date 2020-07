¡Puro power! Travis Barker se juntó con Run the Jewels en su nueva rola “Forever”

Fue hace 6 años que Travis Barker colaboró en la canción de Run the Jewels 2 “All Due Respect”. Ahora, El-P y Killer Mike le devuelven el favor al baterista de Blink-182 al colaborar en el último sencillo en solitario de Barker, “Forever”.

Barker produjo “Forever” que, por supuesto, está anclada por su batacas pesadas, sobre la que deja caer una mezcla de sintetizadores y un órgano bastante imponente. El ritmo que eligió Travis Barker le cae como anillo al dedo a Run the Jewels quienes se avientan rimas sazonadas con sus 7 años de carrera musical.

Travis Barker dio un vistazo de la canción a principios de esta semana con un video de él detrás de la batería, pero poco sabíamos cuán épica sería realmente la canción. Chequen el video de Barker aquí:

Ver esta publicación en Instagram Made a song with my friends @killermike @thereallyrealelp @runthejewels FOREVER ♾ DROPS TOMORROW!!! Una publicación compartida por travisbarker (@travisbarker) el 30 de Jul de 2020 a las 12:17 PDT

“Forever” sigue a otro sencillo suelto que Travis Barker lanzó a fines del año pasado, “Gimme Brain”, que contó con Lil Wayne y Rick Ross y ayudó a lanzar el nuevo sello del baterista, DTA Records.

Más de Travis Barker y Run the Jewels

En cuanto a Run the Jewels, la pareja lanzó en junio su álbum más reciente, RTJ4. Se suponía que el grupo abriría para Rage Against the Machine en su gira de reunión de 2020, pero esas fechas se reprogramaron para 2021 debido a la pandemia de coronavirus. A principios de esta semana, Run the Jewels compartió un nuevo video para la canción “JU $ T” junto con Pharrell Williams y Zach de la Rocha y lanzaron su propia variedad de cannabis de marca.

Mientras tanto, Travis Barker recientemente respaldó a Post Malone en su concierto especial de covers de Nirvana, se unió a Fever 333 en su nueva canción “Supremacy” y a Machine Gun Kelly en un cover a Rage Against the Machine. Aquí les dejamos la poderosa rola “Forever”: