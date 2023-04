Marketing nivel: Travis Barker lanza un enema coleccionable

El ‘Enema of the State’ se hizo canon de golpe… 24 años después dicho tercer disco de Blink-182 sigue siendo un referente en el pop punk y la empresa de agua, ‘Liquid Death’, lo sabe y por eso unió fuerzas con Travis Barker para vender enemas.

Para quienes no sepan qué es un enema, se trata de una técnica medicinal que consiste en introducir líquido en el recto y el colon a través del ano, todo con un líquido (usualmente es agua con sal) que entra a través de dicha área con una especie de bombita.

Travis Barker ha lanzado un kit de enema coleccionable junto a la empresa Liquid Death. Foto: Liquid Death

El enema es un lavado interno que usualmente se hace para ayudar a evacuar las heces y aliviar el estreñimiento. Aunque en el contexto sexual también hay personas que los usan para sentirse más limpias y seguras al tener relaciones sexuales.

Travis Barker habla de los beneficios de tener un enema en un comercial bastante interesante. Foto: Liquid Death.

Y bueno, el producto que Travis Barker ahora promociona se llama ‘Enema of the State Collectible Enema Kit’, el cual como lo dice el nombre es un kit para realizarse enemas con el agua de dicha empresa y por el costo de 182 dólares (unos 3 mil 300 pesos mexicanos). Lo encuentran por acá.

“¿Cuál es mi secreto? ¿Cómo me casé con la mujer de mis sueños? ¿Cómo he tenido una carrera tan exitosa en la música? Yo uso agua de montaña Liquid Death. En mi trasero”, dice Travis Barker al principio del video donde promociona el enema.

En un interesante y extraño video, otros testimonios también dan su versión de en qué les ha ayudado el ‘Liquid Death Enema of the State Collectible Enema Kit’, que por cierto al final del comercial se aclara que es una especie de broma publicitaria y el producto no debe usarse.

“El kit de enema coleccionable Enema of the State no está diseñado para usarse como un dispositivo médico real y no debe colocarse dentro o cerca de su ano“, indica el comercial donde recomiendan tampoco hacer lo mismo con amigos cercanos.

Al parecer el kit de ‘Enema of The State Collectible Enema Kit’ sólo es un objeto de colección que tiene una lata de la marca de agua autografiada por Travis Barker. Digo, se los dejamos en claro si es que lo quieren adquirir y no se sientan estafados al final…

Liquid Death sólo dará una edición limitada de latas firmadas por Travis Barker. Foto: Liquid Death.