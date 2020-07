Después del lanzamiento del impresionante video animado para “A Ghost”, el líder Fran Healy regresa a la silla del director con el video de la nueva canción de Travis, “Valentine”. La canción es la tercera que se tomará de su nuevo álbum, 10 Songs, que como ya sabrán sus fans, se lanzará el próximo 9 de octubre.

El sorprendente video de Travis está dirigido por Fran y filmado por Newton Thomas Segal. También se apoyan mucho en el diseño de iluminación del técnico de Queens Of The Stone Age, Gigi Pedron, en un estacionamiento en Los Ángeles.

También puedes leer: TRAVIS ANUNCIA UN NUEVO DISCO LLAMADO ’10 SONGS’ ESTRENANDO LA ROLA “A GHOST”

Fran dijo de la concepción del video: “La idea surgió de la letra: ‘Si me acuesto aquí, podría morir aquí, podría quedarme aquí por un tiempo’. Me vi tirado en el suelo durante todo el tiempo usando nuestro dron para mirarme y tal vez que sucedieran cosas mientras estaba acostado allí”. Él continúa: “Se expandió para tener luces y una segunda cámara. Una vez más, el Covid-19 hizo que este fuera un rodaje complicado y no poder filmar con la banda significaba obtener dobles de acrobacias y ahora en esto, ¡se ven como guerrilleros urbanos con sus pasamontañas, sombras y ropa negra!”.