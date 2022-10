Y todavía preguntan si los queremos… En la industria musical existen bandas extranjeras que simplemente se enamoran del público que tienen en México, y sin duda alguna podemos decir que una de ellas es Travis, quienes este 2022 regresarán para dar un show muy especial en la CDMX.

Fue en julio pasado cuando Fran Healy, Andy Dunlop, Dougie Payne y Neil Primrose avisaron que volverán a nuestro país para celebrar los 20 años del ‘The Invisible Band’, uno de los discos más importantes de la banda y el cual hace dos décadas nos regaló éxitos como ”Sing” y “Flowers in the Window”.

Foto: Travis

Travis regresará a la CDMX para celebrar los 20 años del ‘The Invisible Band’

La cosa es que Travis no sólo tocará este discazo de principio a fin, sino que también nos interpretará varios de sus éxitos tales como “Why Does It Always Rain on Me?”, “Closer”, “3 Miles High” y otras más que sonarán el próximo 8 de octubre en el Velódromo Olímpico.

Nosotros sabemos que muchos y muchas de ustedes están con las ganas al mil de ver a Fran Healy y compañía, pero ahorita la quincena nomás no alcanza y eso de comprar boletos está cañón. Si ese es su caso, entonces no se apuren, que acá los alivianamos con una dinámica muy especial.

Foto: Getty Images

¡Convive con Travis en su visita a la CDMX!

Porque los queremos mucho y siempre los queremos consentir, acá en Sopitas.com no sólo vamos a pichar la entrada para el show de Travis, sino que además regalaremos un M&G muy especial con Fran Healy y compañía. ¿Lo mejor? que podrán invitar a una persona que sea especial para ustedes.

Si leyeron esto y dijeron “me apunto”, entonces acá les dejamos los pasos para que uno de ustedes pueda ir al concierto y de paso, conozca a los integrantes de Travis en su visita a México. ¡Atentos!

Foto: Getty Images

Acá les dejamos los pasos para el M&G con Travis

1.- Sigue a todas las redes sociales de Sopitas(Facebook, Twitter e Instagram) y suscríbete a nuestro newsletter (POR ÁCA). Claro, también sigue las redes de SopitasFM (Facebook, Twitter e Instagram).

2.- Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter con el hashtag #TravisXSopitas y en ese tuit cuéntanos a quién llevarías a este concierto (y al M&G) y el porqué.

Travis tocando en el Corona Capital 2019/Foto: Getty Images

3.- Sube a Twitter una foto en la que demuestres que eres el fan más fan de Travis.

Esto lo harás utilizando de nueva cuenta el hashtag #TravisXSopitas y la foto en cuestión puede ser con todo lo que tengas de la banda, tales como discos, pósteres, boletos, fotos de conciertos pasados, etc.

La única condición es que tú salgas en la foto con un papel que tenga escrita la leyenda “Sopitas.com me lleva a ver a Travis” (no se vale “pedir prestadas” fotos a Google, ¿eh?).

*Recuerda que tu cuenta de Twitter debe ser pública para que podamos ver tu tuit.

Foto: Getty Images

4. Ahora contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo se llama el documental que Travis grabó en México?

Nombra una de las dos canciones de Travis que aparecen en la serie ‘The Office’.

5. Entra a ESTE ENLACE e introduce las respuestas de las preguntas anteriores y la liga de los dos tuits (uno es donde subiste la imagen y el otro donde compartiste la nota). También te pediremos algunos datos para poder contactarte en caso de que resultes ganador/a.

¡Y listo! Ya estás participando para ganarte el M&G con Travis el próximo 8 de octubre.

Foto: Cortesía

Importante

– Esta dinámica es sólo para mayores de edad.

– Es necesario que sigas todos los pasos que se indican en la dinámica y haber dado like a las redes de Sopitas y Sopitas FM.

– La dinámica comienza este martes 4 de octubre a las 5 pm y termina el miércoles 5 de octubre a las 10 pm.

– Anunciaremos a los ganadores el jueves 6 de octubre por la mañana.

– El nombre de los ganadores lo agregaremos a esta nota y también notificaremos por correo electrónico.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

– El premio no incluye ningún tipo de transporte. Así que considera eso antes de participar si es que no vives en la CDMX o el Área Metropolitana.

¡Mucha suerte!