Antes de que terminara el año, Travis Scott quiso darle algo a sus fans, y vaya que fue algo grande y personal. Se trata de una compilación bajo el nombre de JACKBOYS en la que colaboran varios raperos como Offset, Quavo y hasta Rosalía. Esta última es la cereza del pastel, pues desde hace unos meses, ambos publicaron en sus redes sociales que estaban reunidos, pero nunca se supo para qué.

Ahora, con la salida de JACKBOYS, sabemos que se trata de una colaboración, o mejor dicho del remix de una canción de Travis que salió hace un par de meses titulada “HIGHEST IN THE ROOM”. Otro detalle de esta canción es que también participa Lil Baby, el rapero de Chicago.

Esta no es la primera vez que Rosalía y Travis Scott se unen. De hecho, desde 2018 habían compartido tiempo juntos como cuando los dos aparecieron en el disco Assume Form de James Blake, y cuando Rosalía se subió al escenario del ASTROWORLD Festival de Scott celebrado en Houston, Texas.

Astroworld fue el nombre del último disco de Scott salido en 2018, y lo más cercano a una grabación formal en el estudio es JACKBOYS. Al principio mencionamos que se trataba de algo personal, y es así. Este disco se produjo en Cactus Jack, su propio sello discográfico. Hace unos meses, el rapero había anunciado el proyecto en sus redes sociales, pero luego lo borró, dejando a todos con la duda. Pero ya sabemos de qué se trata.

JACKBOYS cuenta con siete canciones, arrancando con “HIGHEST IN THE ROOM” en la que Rosalía canta en español, algo que se ha definido dentro de la industria de la música en los últimos dos años (más o menos). Antes, para que un artista entrara a la industria internacional, debía cantar en inglés con alguien reconocido. Ahora es al revés. Varios artistas deciden colaborar con músicos latinos e hispanos sin romper la barrera del idioma.

Acá les dejamos el tracklist de JACKBOYS en la que aparecen nombres como Don Toliver, Sheck Wes y más:

HIGHEST IN THE ROOM

INTRO

GANG GANG

HAD ENOUGH

OUT WETS

WHAT TO DO?

GATTI