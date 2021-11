¡Travis Scott transmitirá su show en Astroworld 2021 y les contamos cómo verlo!

Si algo nos ha quedado claro en este 2021 es que la industria musical regresó más fuerte que nunca. Tras un año y poco más de inactividad, volvieron los conciertos y festivales en gran parte del mundo, una noticia que por supuesto nos tiene muy contentos porque extrañamos ver a nuestras bandas y artistas favoritos en vivo y a todo color. Sin embargo, también tenemos de vuelta espacios musicales recientes que nos han volado la cabeza, como el caso de Travis Scott con su Astroworld.

Como recordarán, en 2018 el rapero sorprendió a todos anunciando que organizaría su propio festival en su ciudad natal, Houston, Texas. Desde aquel año y durante dos ediciones, este espacio ha visto a grandes actos reunidos en un solo lugar, pues además de la presentación infaltable de Travis, también han tocado Pharrell Williams, Post Malone, Rosalía, Migos, Lil Wayne, Gucci Mane y muchos más. Sin embargo, para 2020 tuvieron que posponer todo cuando el coronavirus se convirtió en un tema serio.

Travis Scott transmitirá su presentación en el Astroworld 2021

Afortunadamente este 2021 las cosas cambiaron, pues hace unos días el propio Travis Scott reveló a través de sus redes sociales el lineup para la edición 2021 de Astroworld. Y la verdad es que se voló la barda con el talento que juntó para este año, pues junto a él también tocarán Tame Impala, Earth, Wind & Fire, Bad Bunny, SZA, 21 Savage, Toro y Moi, Yves Tumor y más (POR ACÁ les dejamos el cartel completo). Sin duda, una gran lista de artistas que promete mucho.

Sin embargo, no todo ha sido maravilloso con este festival. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque desde hace un buen rato se anunció que el evento ya era sold out, lo que provocó que muchos se agüitaran porque querían ver a todos estos actos en Houston, Texas. Pero tranquilos, que no todo esta perdido, ya que Travis confirmó que sus fans de todo el mundo tendrán chance de ver su set en vivo y desde la comodidad de sus casas, un show que luego de ver lo que hizo en Fortnite, seguro que será épico.

¿Cómo le hago para ver su show en el festival?

Resulta que de acuerdo con Billboard, Travis Scott anunció con bombo y platillo que el próximo viernes 5 de noviembre transmitirá en streaming su presentación en el Astroworld 2021. Pongan mucha atención, porque ese día a partir de las 8 de la noche (hora del centro de México) y a través de Apple Music, podrán disfrutar de este concierto tan especial que el rapero tiene preparado y que seguramente les volará la cabeza. Y si no nos creen, chequen por acá un teaser de su show: