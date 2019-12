Trent Reznor y Atticus Ross no piensan perder el tiempo en el 2020. Apenas están saliendo del proyecto que los unió a la creación de la banda sonora de de Watchmen, sin embargo ya se subieron al barco de un nuevo proyecto. Uno que pinta para estar bastante épico. La pareja que forma la icónica banda Nine Inch Nails, ya está oficialmente contratada para armarse el soundtrack de Mank, la próxima película del aclamado director David Fincher.

Mank llegará para ser la primera película de Fincher en más de cinco años, después del éxito Gone Girl de 2014, que también se armaron Reznor y Ross. Esta entrega será una película en blanco y negro que cuenta la historia del coguionista de Citizen Kane, Herman Mankiewicz, quien será interpretado por Gary Oldman. Será lanzada directamente a Netflix, una decisión poco sorprendente dada la relación de Fincher con el gigante del streaming gracias a Mindhunter. Para esta película, el dúo utilizará exclusivamente instrumentos de la década de 1940 para componer la música, dijo Reznor a Revolver.

Esta noticia no es poca cosa, hay que recordar que Reznor y Ross ya tienen historia de mucho éxito juntos. Haciendo a un lado a Gone Girl, también tienen por ahí una pequeña película llamada The Social Network que nomás les valió al dúo un Oscar en 2011 por la mejor banda sonora. Muy probablemente superará en experiencia a Bird Box, un proyecto que el propio Reznor llamó “una maldita pérdida de tiempo”.

En noticias igualmente emocionantes, Nine Inch Nails reveló recientemente que planean grabar un nuevo álbum y salir de gira en 2020. “La banda lanzó recientemente ‘la edición definitiva’ de su álbum de 2005 With Teeth, y en 2020, Reznor y Ross planean llevar al grupo de vuelta a la gira, así como grabar nueva música Nine Inch Nails”, se lee en el artículo de Revolver sobre NIN. Todas estas noticias combinadas hacen que parezca que el próximo año se perfila como perfecto para los fanáticos de la banda estadounidense.