El pasado 3 de septiembre, se llevó a cabo el concierto de tributo a Taylor Hawkins en Londres y pues qué les podemos decir; fue un espectáculo emotivo en todos los sentidos. Foo Fighters llevó a un montón de invitados de alto calibre para homenajear a su mítico baterista y fue una presentación de esas que enchinan la piel, de esas que te hacen el nudo en la garganta (AQUÍ los mejores momentos).

Y bueno, claro que el homenaje no pasó desapercibido para el mundo de la música, especialmente para otros artistas como Trent Reznor. Ese mismo día, Nine Inch Nails dio un concierto en Colorado y el vocalista de la banda dio unas palabras bastante nostálgicas respecto a la velada musical que se vivió en el Estadio de Wembley en tierras londinenses.

Foto: Getty Images

Las palabras de Trent Reznor sobre el tributo a Taylor Hawkins

Trent Reznor anda de gira, pero se dio un tiempo para ver el tributo a Taylor Hawkins. El vocalista de NIN, al igual que muchos de los fans de Foo Fighters, sintonizó el concierto desde Londres de manera remota… y por supuesto, se conmovió por lo que pudo ver aunque sea en pantalla.

Como les decíamos, Nine Inch Nails se presentó en el Anfiteatro de Red Rocks en Colorado la noche del 3 de septiembre, el mismo día en que se llevó a cabo el homenaje al baterista de Foo Fighters. Durante el show de aquella noche, Reznor aprovechó para hablar un poco sobre lo que Dave Grohl y compañía, junto a sus invitados, hicieron en el estadio de Wembley.

Trent Reznor en concierto con Nine Inch Nails en 2022. Foto: Getty.

“¿Alguno de ustedes vio el tributo a Taylor Hawkins hoy? Yo pensé: ‘Lo veré, conocía a Taylor; era un tipo muy dulce’. Sé que muchos amigos iban a tocar, comencé a verlo y tres horas después todavía lo sigo viendo, y tengo lágrimas en mis malditos ojos“, dijo Trent Reznor a su audiencia.

El también productor continuó: “Me hizo pensar. Si no lo has visto, vale la pena echarle un vistazo, porque está muy bien hecho. Es muy conmovedor y sincero. Y me hizo pensar, ya saben, en mi vida estos días y que trato de ser consciente de lo que está sucediendo en este momento, y apreciar lo que está sucediendo en este momento en lugar de preocuparme por el mañana”. Aquí las palabras de Trent:

El homenaje al baterista de Foo Fighters

Nos lanzamos por acá al concierto tributo a Taylor Hawkins y pudimos presenciar en vivo cómo se puso todo. Desde la tarde londinense, los miembros restantes de Foo Fighters salieron a dar unas palabras mencionando que sería una gran noche para homenajear a un gigante.

Pronto, los invitados salieron al quite. Liam Gallagher, Brian Johnson de AC/DC, Lars Ulrich de Metallica, Stewart Copeland de The Police, Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush, vimos el regreso de Them Crooked Vultures y James Gang, también tocaron The Pretenders, Supergrass, Brian May y Roger Taylor de Queen, The Coatttail Riders, Paul McCartney… muchos invitadazos.

Y claro, la parte final vio a Foo Fighters sacando un poco de su repertorio junto a diferentes bateristas como Josh Freese, Nandi Bushell, Rufus Taylor, Travis Barker, Omar Hakim, además de que Shane Hawkins, hijo de Taylor, acompañó a la banda de Dave Grohl en “My Hero” en uno de los momentos más emotivos de la noche. AQUÍ pueden ver el setlist del concierto junto con unas reacciones, y a continuación les dejamos un poco de lo que vivimos en el Estadio de Wembley: