Tutti Frutti Podcast: Tu mejor alternativa para descubrir música con todo y su historia

¿Cuántas veces has escuchado la frase “ya todo mundo tiene un podcast”? Seguro más de una vez en lo que va de la semana, ¿entonces por qué te vamos a hablar y recomendar un podcast más? Ese es el punto… Tutti Frutti x Sopitas no es un podcast más.

Para el primer aniversario de este proyecto, queremos volver atrás y recordar por qué empezó, por qué se tiene tanta pasión al crear cada episodio y por qué tiene todo el potencial de convertirse en tu nuevo podcast favorito.

Somos sólo humanos que encuentran música…



Vivimos en un mundo donde los algoritmos deciden qué vas a ver, qué vas a escuchar, qué vas a leer y hasta qué vas a comer. Hay algo extraño en eso, no es lo mismo… Y es aquí donde entra Tutti Frutti Podcast.

Si alguien sabe de música, ese es Sopitas, ¿entonces quién mejor para que semana a semana te hable del tema y te recomiende música? Además, como bien saben, Sopitas tiene entrevistas todas las semanas con gente increíble de la industria de la música, misma gente que muchas veces termina en nuestros episodios platicándonos un montón de cosas increíbles mientras escuchamos canciones relacionadas.

Nada más para que se den una idea: Primer episodio – Jarvis Cocker como invitado… ¡Jarvis Cocker! Y la vara sólo subió y subió. Nile Rodgers, Damon Albarn, Dave Grohl, Fobia, Mark Ronson y un sinfín de invitados más.

No sólo son entrevistas, también hemos tenido episodios donde Sopitas a lo largo del podcast nos cuenta la historia de alguna banda, evento, disco y lo hace de una manera que te va a volar la mente.

¿Ejemplos? El episodio especial de los 20 años del Is This It de The Strokes donde nos contó los orígenes de la banda, el contexto en el que se desarrollaron musicalmente y cómo era el mundo en el que se estrenó el debut de la banda de Nueva York.

Toda la experiencia Tutti Frutti va más allá de un podcast

A lo largo de este año, el proyecto ha ido creciendo y llegando a otros lugares, por ejemplo ahora está el Newsletter… ¿Recuerdan al principio que hablábamos de cómo los algoritmos deciden qué vamos a escuchar? Pues aquí es donde Sopitas cura una playlist.

Además de una playlist única, en el Newsletter también podrás leer alguna historia alrededor de la música, sus recomendaciones para el fin de semana, las cosas más curiosas que se encuentra en sus recorridos por internet y hasta un bonito y divertido gif.

¿En dónde encuentras a Tutti Frutti?

El primer año de Tutti Frutti fue sólo el comienzo, ¡gracias por continuar con nosotros!