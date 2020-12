¡Gánate una bocina Sonos Move con Tutti Frutti!

Te íbamos a decir que Tutti Frutti es el mejor podcast musical que vas a escuchar en todo internet, pero eso ya lo sabes porque nos sigues en Instagram y no te pierdes ningún episodio porque es de tu conocimiento que estamos en todas las plataformas de podcast, ¿verdad?

Bueno, entonces no saltamos esa parte para ir directo a lo que nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa? Re-fácil:

Queremos que te ganes una maravillosa bocina Sonos Move para que la lleves de aquí para allá sin ningún problema y puedas escuchar tu música con la mejor calidad.

Primero lo primero: Sigue a Tutti Frutti en instagram, luego sigue a nuestros amigos de Sonos México en la misma red. Aquí te estamos ayudando porque es requisito para ganar que sigas a ambas cuentas, así que pa’ luego es tarde.

¿Cómo te ganas la Sonos Move?

Pon atención. Lo único que debes hacer es subir una foto a tu instagram (directo a tu perfil, no como story porque desaparecerá) donde nos muestres cómo disfrutas del podcast Tutti Frutti.

Haciendo ejercicio, cocinando, estudiando, cazando fantasmas… no importa, tú sólo hazlo. Indispensable que etiquetes a Tutti Frutti, a Sonos México y a 3 amigos. Y como dijimos antes, debes de seguirnos a nosotros y a Sonos.

¿Hasta cuándo tengo para subir mi foto?

Tienes a partir de ESTE momento en el que lees esta oración hasta el 20 de diciembre. En el episodio de Tutti Frutti que se lance el día 21 de diciembre, anunciaremos al ganador. Elegiremos al ganador en una rifa, se grabará el proceso de selección para que todo sea transparente.

¿Y puedo subir más de una foto?

El máximo es de 3 fotos por participante, en diferentes posteos (no como galería) y los amigos etiquetados deben de ser diferentes, no más de 3 o quedarás descalificado. Otra vez: acuérdate de seguir a Tutti Frutti y a Sonos México porque si no, pues no vale.

¿Qué más necesito para participar?

Es importantísimo que tu cuenta de Instagram sea pública durante la duración completa del concurso para poder ver tu foto, si no pues cómo. El concurso está abierto para todos los que vivan en la República Mexicana, pues es la zona en la que podemos mandar el premio.

¿Dudas?

Mándanos un DM en Tutti Frutti, siempre contestamos.

Escucha el nuevo episodio porque si te interesa ganar, seguro habrá uno o dos tips que te puedan servir para tu foto: